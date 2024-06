Jadue recibe sus primeras visitas en la cárcel y ministros Cataldo y Jara descartaron concurrir al anexo Capitán Yáber

Cinco cupos dispuso Gendarmería de Chile para las visitas de Daniel Jadue, luego que el lunes pasado la jueza del 3° Juzgado de Garantía de Santiago, Paulina Moya, decretara prisión preventiva para el alcalde de Recoleta, por los delitos de cohecho, fraude al fisco reiterado, estafa y delito concursal en el marco del denominado caso “farmacias populares”.

PUBLICIDAD

El horario de visitas es de 14:00 a las 17:00 horas y entre quienes ya concurrieron al anexo Capitán Yáber destaca el exdiputado comunista, Hugo Gutiérrez, quien se junto con Jadue en la sala de abogados.

“Él estaba con mucha entereza, mucha fortaleza. Al que le dio pena fue a mí verlo llegar a la sala esposado, y mantener la conversación todo el tiempo esposado”, señaló Gutiérrez al canal Vía X.

Ministros PC se desmarcan

Quien también llegó hasta el anexo Capitán Yáber fue el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, quien, sin embargo, no se reunió con el alcalde de Recoleta, sino que era para realizar el proceso de enrolamiento que se exige por Gendarmería a quienes quieran visitarlo.

Respecto a sus camaradas del Gobierno, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, descartó una visita suya a Capitán Yáber, asegurando que “las preocupaciones del Gobierno están un poco en las otras cosas que están ocurriendo. Y me parece que así debe ser (…). Nuestro afán diario está puesto en hacer la pega. Yo, en particular, no tengo considerado ir a visitarlo”, sentenció la secretaria de Estado a STGO TV.

Igual bajada tuvo su par del Ministerio de Educación, Nicolás Cataldo, quien sostuvo que “nosotros estamos siempre conscientes de que la labor del Gobierno está concentrada en las tareas de gobierno; que obviamente los poderes del Estado son autónomos unos de otros y en ese caso los ministros de Estado no tienen una intervención directa en ese proceso”.

En ese sentido, el secretario de Estado agregó que “sería una señal inadecuada desde el punto de vista de la garantía de nuestra estabilidad democrática, del funcionamiento de las instituciones, de la separación de poderes”.

El ministro Cataldo concluyó que el tema no es solamente si van o no al anexo Capitán Yáber, “sino que además es si intervenimos o no opinando respecto a estos temas. Me parece que no es adecuado y que los ministros de Estado tienen que estar concentrados en las labores de gobernar sus respectivas carteras.