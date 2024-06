Jacqueline Van Rysselberghe renunció al SML tras invalidación de su peritaje: “Casi me dan ganas de acudir a la Ley Zamudio”

La exsenadora Jacqueline Van Rysselberghe renunció al Servicio Médico Legal (SML) después de que se declarara inválido el peritaje que realizó como psiquiatra por el ministro de visita, Carlos Aldana. La exparlamentaria declaró como un “enajenado mental” a un condenado por delitos de lesa humanidad en época de dictadura militar.

“Ayer conversé telefónicamente con el director regional del Servicio Médico Legal, le planteé mi posición y mañana voy a hacerlo formalmente, en presencia, para poder ir a entregar las claves y todo lo que corresponde del computador que estaba usando”, declaró este jueves a Radio Bío Bío.

Van Rysselberghe partió contextualizando que “me invitaron a participar, porque no son muchos los psiquiatras que están dispuestos a hacer peritajes personas que son delincuentes, que después tienen que ir a defender los peritajes a los juicios (...) Me pareció un desafío interesante y dije ‘hagámoslo por un tiempo para probar’”.

La exparlamentaria aseguró que “nunca me imaginé que se iba a generar toda esta polémica y situación que me parece que no tiene ningún sentido”.

“Eso es una discriminación”

Sobre la resolución hecha por el ministro Carlos Aldana en visita para la investigación de causas de Violación a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, la expresidenta de la UDI afirmó que “tiene derecho a hacer lo que estime conveniente como fiscal”

Ella fue inhabilitada debido a sus comentarios políticos sobre los condenados por violaciones a los Derechos Humanos, señalando que las personas con enfermedades terminales o enajenaciones mentales no deberían estar en la cárcel.

“Sin embargo, yo no tengo ninguna razón para inhabilitarme. Yo no tengo ningún familiar, ni cercano, que sea militar ni carabinero. A la persona que le hice el peritaje tampoco la conocía, nunca la había atendido, por lo tanto no tengo ninguna inhabilidad”, agregó.

Jacqueline defendió que hizo un informe técnico que dictaminó que el hombre de 84 años condenado por delitos de lesa humanidad padecía demencia senil, y aseguró que habían dos informes anteriores concordantes con el de ella.

“A mí lo que no me parece es que porque yo no soy de izquierda, entonces no estoy habilitada para hacer informes técnicos porque creo que eso no sólo es una falta de respeto, es extremadamente injusto y discriminador”, añadió.

“Pareciera que solo la gente que es de izquierda podría hacer peritaje psiquiátrico. En un Gobierno que se dice inclusivo, eso es una discriminación. Casi me dan ganas de acudir a la Ley Zamudio”, declaró.

Después de declarar al excarabinero con una incapacidad mental, daba la posibilidad de que el condenado José Otárola pudiera cumplir su condena por los homicidios de la Matanza de Laja San Rosendo