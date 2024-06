George Clooney llamó a la Casa Blanca para defender a su esposa, abogada de derechos humanos

El actor George Clooney se comunicó el mes pasado con los principales asesores del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con respecto a las críticas del mandatario ante la petición de la fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) de detener al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como a la cúpula de Hamás por cometer crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza. Este es un procedimiento judicial en el que trabajó la esposa de Clooney, Amal, quien es abogada de derechos humanos.

Según informó el diario estadounidense The Washington Post, el veterano actor se habría comunicado con la Casa Blanca en mayo y el interlocutor fue Steve Ricchetti, consejero del presidente.

¿Qué dijo George Clooney a los asesores del presidente Joe Biden sobre sus comentarios sobre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu?

El diario estadounidense, que cita fuentes anónimas de tres personas familiarizadas con el asunto, asegura que el protagonista de Up in the Air expresó al consejero presidencial su preocupación por las críticas de Biden contra las órdenes de arresto solicitadas por los fiscales de La Haya.

Según las fuentes, el intérprete habría hecho hincapié en el hecho de que el presidente demócrata había tachado de “escandalosas” estas órdenes. Clooney también se mostró molesto por la intención de la Administración estadounidense de imponer sanciones contra el órgano internacional, ya que su esposa participó activamente en la elaboración de los informes que provocaron las órdenes de arresto, y podría verse afectada por las mismas.

“La orden de arresto a los líderes israelís es escandalosa”, afirmó Biden en ese entonces, en un comunicado: “ Permítanme ser claro: independientemente de lo que este fiscal pueda implicar, no hay equivalencia entre Israel y Hamás. Siempre estaremos junto a Israel contra las amenazas a su seguridad ”. Más tarde, la Casa Blanca dijo que las sanciones contra el tribunal internacional “no eran la respuesta correcta”, al tiempo que confirmó que trabajarían otras vías para extralimitar al órgano penal.

Amal Clooney, la pareja del actor, es una reconocida abogada de derechos humanos desde hace más de 20 años, y ha sido miembro del panel de magistrados que asesoró al Tribunal Penal Internacional en el conflicto de Gaza.