PDI encuentra dos cuerpos en casa Hugo Bustamante en Villa Alemana

Una serie de restos óseos fueron encontrados por efectivos de la Brigada de Homicidios de la PDI de la región de Valparaíso, en medio de las diligencias que se han realizado en la casa de Hugo Bustamante, condenado por el crimen de Ámbar Cornejo y otros homicidios, y quien confesó otros dos asesinatos.

De acuerdo a los primeros antecedentes, los 2 cuerpos estarían envueltos en frazadas y amarrados con alambres. Se trataría de un hombre y una mujer, fueron hallados dos cráneos con sus cuerpos completos, señaló Víctor Salazar de la PDI

El fiscal jefe de la Fiscalía de Villa Alemana, Osvaldo Basso Cerda, señaló con anterioridad al hallazgo, que se estaba trabajando en “un punto preciso que lo está manejando la Policía de Investigaciones con reserva, relativamente cercano donde estaba Ámbar. No tan cerca, pero relativamente cercano”, señaló el persecutor.

Según Basso, Hugo Bustamante confesó los crímenes “básicamente por cargo y peso de conciencia decide dar a conocer estos sucesos”.

Además, el fiscal jefe de la Fiscalía de Villa Alemana, agregó que los hechos habrían ocurrido aproximadamente en la década de los 90′ y que personal especializado de la Brigada de Homicidios deberá corroborarlo”.

El fiscal Basso puntualizó que se “va a revisar la propiedad, ver los puntos específicos, las coordenadas donde posiblemente podamos encontrar evidencia de interes y utlidad de la presente investigación”.

La confesión

Hugo Bustamante, quien se encuentra cumpliendo condena por el asesinato de la adolescente, Ámbar Cornejo, confesó a la periodista Ivonne Toro para su libro “La niña Ámbar”, haber matado a más personas, las cuales se encontrarían en el domicilio de calle Covadonga 641, en Villa Alemana, tratándose Elena Hinojosa y Eduardo Páez.

“No sé si darle los nombres de las dos personas que desaparecieron y que hasta hoy no se han encontrado. Sí le digo los nombres podrá comprobar que no estoy mintiendo. La cosa es las consecuencias que me traería entregarle esta información. Veremos cómo se darán las cosas y veremos si la vuelvo a ver…” Señaló Bustamante a la periodista Ivonne Toro.

Producto de esta confesión, la información fue contrastada y confirmada por la profesional, existiendo por ambas personas denuncias por presunta desgracia. Esta misma información sería posteriormente contada por Bustamante a un gendarme y la fiscalía de Rancuagua.

Caso Ámbar Cornejo

En 2020, Ámbar Cornejo, había acudido a la casa de su padrastro, Hugo Bustamante, para encontrarse con su madre, Denisse Llanos, con el objetivo de que le entregara el dinero de su manutención.

Posterior a la visita, la joven desapareció, iniciándose una intensa búsqueda por el sector, la que culminó durante una remoción de escombros en un terreno cercano a la casa de la pareja de su madre, en donde encontraron ropa y restos que correspondían a la joven.

Posterior a esto, la madre de la adolescente confesó que Bustamante la violó, asfixió y finalmente, la descuartizó.