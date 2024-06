Presidente Boric se refirió a la prisión preventiva del alcalde Daniel Jadue asegurando que “no hay persecuciones políticas judiciales en nuestro país”

“Creo que las instituciones en Chile funcionan y no hay persecuciones políticas judiciales en nuestro país”, con estas palabras el Presidente Gabriel Boric se refirió en primera instancia a la medida cautelar de prisión preventiva en la que quedó esta semana el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago determinó la cautelar más gravosa para Daniel Jadue por considerar su libertad “un peligro para la seguridad de la sociedad”, este lunes 3 de junio, luego de una extensa formalización donde se le comunicó que es indagado de los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal en el marco de la investigación por las operaciones de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).

La opinión del Presidente Boric

En ese sentido, al ser consultado sobre la situación del alcalde de Recoleta en una entrevista con CNN Chile radio, el Presidente Boric indicó que “puedo tener una opinión respecto al uso de la prisión preventiva en los últimos años en democracia y cómo se ha utilizado en términos generales, pero creo que las instituciones en Chile funcionan y no hay persecuciones políticas judiciales en nuestro país”.

A lo anterior agregó que “el alcalde Jadue, como los otros alcaldes imputados en diferentes casos, que varios han estado en prisión preventiva, tienen que defenderse ante la justicia y ahí es donde hay que probar los argumentos, no atacando a las instituciones. Las instituciones tienen que funcionar de manera independiente y sin ningún tipo de presiones”.

Presidente Boric

El Mandatario también señaló que independiente de lo que él pueda opinar de forma personal, confía “en la justicia chilena y estoy convencido de que acá no hay ningún tipo de prisión política, más allá de las valoraciones que uno pueda tener de una figura política en particular”.

Finalmente, y tras ser consultado sobre si se ha contactado con el alcalde Daniel Jadue, el Presidente Boric puntualizó que “no he hablado con el alcalde Jadue en el último tiempo. Tuvimos una actividad a fines del año pasado juntos, he tenido algunas actividades en Recoleta, pero no he tenido comunicación a propósito de este caso porque me parece que como Presidente de la República tengo que ser muy claro en la independencia de los poderes y en no dar señales equívocas en esto”.