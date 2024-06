Denuncian faena de perros: Supuesto matadero clandestino funcionaba en San Bernardo

Impacto ha provocado en la opinión pública el supuesto faenamiento de perros, entre otros animales, de forma ilegal en unos corrales en San Bernardo. A raíz de las denuncias del funcionamiento de un matadero clandestino, este lunes se desplegó un amplio operativo en la comuna.

PUBLICIDAD

Hasta una vivienda, rodeada de precarios corrales, ubicada en la zona de Cerro Negro acudieron funcionarios de Carabineros, del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), dos diputados, entre otras autoridades, con intención de fiscalizar el hecho y rescatar ejemplares.

Vecinos del inmueble y organizaciones animalistas dieron el primer aviso, ante el hedor insoportable que emanaba de la vivienda y, luego de acercarse a inspeccionar, darse cuenta de que había animales encerrados. No obstante, las sospechas nacieron al notar la circulación de camiones y camionetas que acudían, supuestamente, a “comprar” carne. “Lo que preocupa y preocupa mucho es que habría perros faenados”, señaló el periodista Tomás Cancino, en un móvil desde el lugar para el matinal “Contigo en la Mañana”.

“También hay vacunos, cerdos, hay gallinas, pero en medio de la carne que fue requisada habían canes”, añadió el notero de Chilevisión.

“Hay imágenes, evidencia, donde se ven perritos con postones”

Frente a la pregunta acerca de la situación con perros, el diputado Sebastián Videla indicó: “Sí, exacto. Hemos evidenciado que acá matan a los perros (...) Hay imágenes, evidencia, donde se ven perritos con postones”.

En tanto, la diputada Camila Musante aseguró que “no solamente perros, sino que también otras especies: hay cerdos, vacunos... Y este faenamiento se viene produciendo hace muchos años en San Bernardo. Lo que ocurre es que las organizaciones del sector han sido amenazadas incluso con disparos”.

No obstante, Claudio Ternicier, director del SAG Metropolitano, aseveró que, hasta el momento, no han recabado antecedentes al respecto. “Cuando vinimos la semana pasada, no encontramos evidencia de faenamiento de animales. Esto de que estarían matando perros sería nuevo para nosotros”, afirmó.

PUBLICIDAD

De todos modos, la propietaria de la vivienda fue detenida por maltrato animal, al tiempo que prosigue la investigación para determinar si, en efecto, se realizan faenas en el lugar, tal como aseguran organizaciones del sector y dos congresistas.

Asimismo, agrupaciones y vecinos denunciaron que, en momentos en que han tratado de acercrase a constatar la actividad en el lugar, desde el interior han disparado y les han dado a conocer amenazas de muerte.