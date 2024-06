Es oficial: Rodolfo Carter aseguró que “ser candidato presidencial es una opción real” puesto que Chile “está destruido”

Este fin de semana se llevarona a cabo las primarias municipales, en donde Rodolfo Carter aprovechó de confirmar que tiene intenciones de llegar a La Moneda como Presidente de la República.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que y el alcalde de La Florida llegó hasta un centro de votación de la comuna acompañando a su candidato, Daniel Reyes, en donde en una conversación con varios medios reveló que quiere seguir en la política pero con otro rol.

Según consignó La Cuarta, Carter contestó a los rumores sobre pasar del municipio a La Moneda, asegurando que actualmente “ser candidato presidencial es una opción real”.

La critica al actual gobierno

De pasada, el alcalde de la comuna de La Floria aprovechó de repasar el actual gobierno de Gabriel Boric, lanzando una fuerte critica a su mandato.

“Chile me duele destruido por un gobierno nefasto como este. Me duele el nivel de delincuencia, el temor con el que vive la gente. Me duele la falta de crecimiento”, expresó de entrada. Aunque, enfatizó en que “yo no soy de los que se quejan, me remango las manos y me meto al barro. Por tanto, quiero ser parte del proceso de reconstrucción de Chile después que termine el gobierno del Presidente Boric”, aseguró, hacienod alusión al próximo desafío que quiere tomar en un futuro.

Eso sí, comentó si es que no se llegar a dar la oportunidad de llegar a ocupar el sillón presidencial, estaría dispuesto a postular a un cargo en el congreso.

“Tampoco puede ser una obsesión. Hay demasiados políticos obsesionados que han dañado a Chile porque ponen sus intereses personales sobre la patria. Es una opción, la otra también evidentemente es el Congreso”, manifestó.

Finalmente, Rodolfo Carter cerró sus palabras aclarando que “cualquiera que sea pondré el mismo entusiasmo y el mismo corazón que puse en La Florida”, sentenció.