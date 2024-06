Mamá de niño con atrofia muscular espinal tipo 1 viaja con él desde Valdivia al Congreso en una lucha contra el tiempo para obtener costoso medicamento

En una lucha contra el tiempo se encuentra la familia de Emiliano Gael Cereceda Ramírez, un niño de 2 años cinco meses, que necesita con urgencia acceder a una dosis del medicamento Zolgensma, el que tiene un valor cercano a los $2 mil millones, motivo por el cual su madre, Vanessa Ramírez, decidió viajar desde Valdivia al Congreso en Valparaíso.

Emiliano fue diagnosticado a los pocos meses de vida con atrofia muscular espinal tipo 1, una enfermedad degenerativa que poco a poco va afectando la calidad de vida de los niños que la padecen, por lo que tras escuchar que tenía esta enfermedad y lo costoso del tratamiento, su familia de inmediato comenzó a intentar reunir la millonaria cifra para el medicamento.

Sin embargo, tras acudir al Ministerio de Salud (Minsal), el gobierno, bingos, rifas y todo tipo de eventos, no han podido acceder a la cantidad de dinero suficiente, y si bien el medicamento se podía poner hasta los dos años de vida, Emiliano todavía podría utilizarlo y evitar así el avance de la enfermedad.

Por qué viaja al Congreso

Así, y debido a la falta de tiempo y asegurando que agotó todos los intentos de obtener ayuda de parte del Minsal, su madre Vanessa Ramírez y Emiliano emprendieron viaje hasta el Congreso, esperando ser escuchados por las autoridades.

“Soy Emiliano, aún tengo posibilidades de salvar mi vida a pesar de tener más de 2 años”, dice la campaña que busca conseguir el dinero para el medicamento en Instagram.

El viaje eso sí, se realiza en vehículo debido a la condición de Emiliano, la que no permite hacerlo caminando.

“Es por eso que junto a mi madre y mis tías partiremos en marcha hacía el Ministerio de Salud y el Congreso Nacional para reunir el dinero que nos falta y viajar a Brasil a colocarme la dosis de Zolgensma. Como mi mamá no me puede dejar sólito, me uniré a esta travesía para reunir los fondos. De Valdivia a Santiago y Valparaíso”, dice el mensaje en la red social.

De acuerdo a lo indicado por la madre de Emiliano, desde el Minsal en un momento le prometieron la dosis de Zolgensma, aunque después les habrían indicado por “falta de presupuesto”, no podrían hacerlo.

Todos por Emiliano

Cómo ayudar con dinero a Emiliano

Si quieres ayudar en la campaña para lograr que Emiliano acceda al millonario medicamento que necesita, puedes donar en estas cuentas:

Cuenta 1

Banco Scotiabank

Cuenta Corrriente

Número de cuenta: 2652802081

RUT: 18.321.261-3

Nombre: Vanessa Ramírez

Correo: transferencias@todosporemiliano.cl

Cuenta 2

Banco Estado

Cuenta Corrriente

Número de cuenta: 72700078290

RUT: 18.321.261-3

Nombre: Vanessa Ramírez

Correo: transferencias@todosporemiliano.cl

Cuenta 3