Carabineros desacredita denuncia de tiktoker argentina que fue mojada por un auto en Concepción

Sobre mojado le llovió a la periodista y tiktoker argentina, Florencia Moncalvillo, luego que personal de Carabineros de Concepción desechará una denuncia que pretendía entablar la mujer, tras ser mojada por un automovilista durante las últimas lluvias en la ciudad.

En entrevista con Las Últimas Noticias, Moncalvillo señaló que “iba por la vereda en calle Chacabuco, quería cruzar y el conductor me moja, me salpica todo el buzo”. Por lo cual, la mujer decidió ir a estampar una denuncia a la policía uniformada al enterarse que la legislación chilena sanciona esas conductas.

Sin embargo, y pese a que grabó el hecho, en Carabineros desacreditaron su denuncia, ya que no habría existido intención del conducto de mojarla. Además, cuestionaron que la trasandina haya intentado cruzar la calle por un lugar no habilitado.

Según la conversación que grabó la tiktoker, la carabinera que la atendió le habría señalado que “no es responsabilidad del vehículo que haya harta agua. Yo no lo veo que él vaya así con intención de tirar agua (…) yo no lo veo en ninguna parte que el vehículo la haya mojado con alguna intención”, echando por tierras las intenciones de la mujer.

Además, la funcionaria policial le planteó que ella había intentado cruzar por “un paso no habilitado”, debido a la gran cantidad de agua acumulada que había en la esquina de la calle, por lo que Carabineros le recomendó poner un reclamo en la municipalidad de Concepción para que arreglen las calles.

Qué dice la ley

El artículo 122, de la ley 18.290, es la norma que quiso invocar la trasandina, la cual señala que “en caso de haber agua en la calzada, el conductor cuidará que ésta no moje la acera ni a los peatones”. De esta forma, mojar a un peatón se considera una falta menos grave según la Ley de Tránsito, obligando a quienes cometan la falta a pagar entre 0,5 y 1 Unidad Tributaria Mensual.

La periodista trasandina comentó a LUN que después del hecho el conductor del auto le pidió disculpas, señalando que “que estaba apurado. Aunque igual dijo que yo estaba cruzando por un paso no habilitado”.

Finalmente, la tiktoker señaló que estaba “todo bien” y esperaba que la situación “le haya servido (al conductor) para tener más cuidado”.