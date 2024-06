Anne Hathaway: “Este fue uno de esos personajes que no quieres llevarte a casa”

Benoît Delhomme no estaba destinado a dirigir ‘Vidas Perfectas’, la versión anglo del filme de Olivier Masset-Depasse, ‘Duelles’. Comprometido como cinematógrafo, Delhomme se hizo cargo del proyecto tres días antes de que comenzará la filmación. Animado por las protagonistas, Jessica Chastain y Anne Hathaway, Delhomme aceptó el reto de debutar como cineasta. “Tener la confianza de las dos actrices me animó a correr este riesgo. Ellas sabían que no sólo me interesaban la iluminación y el encuadre, sino también cómo contar la historia”, comparte el realizador.

‘Vidas Perfectas’ es un thriller psicológico, que muestra a Chastain y Hathaway como las vecinas Alice y Celine, amas de casa de los años 60 en un suburbio de Estados Unidos. Bajo la dirección de Delhomme, forma y contenido alcanzan una tensión exquisita. Los celos, la paranoia y el colapso emocional se exponen estrepitosamente en las actuaciones de Chastain y Hathaway que dotan a sus personajes de un asfixiante lenguaje emotivo.

“Este fue uno de esos personajes que no quieres llevarte a casa” admite Hathaway sobre el hecho de vivir la experiencia de perder un hijo a través de su personaje y tener que repetir la escena de Celine acunando a su hijo muerto como una Pieta. “Suelo estar bastante relajada en los rodajes, pero este filme me obligó a crear una separación entre el trabajo y mi vida real”, confiesa la actriz que reunió a todo el equipo de producción insistiendo en que la llamaran Celine durante la filmación. “Esa fue mi manera de protegerme porque mi mayor miedo en esta vida es perder un hijo. Afortunadamente, conté con el apoyo de todo el equipo, empezando por Jessica (Chastain)”.

“Ambas viven un estilo de vida tradicional idílico con jardines bien cuidados, maridos exitosos e hijos de la misma edad”, explica Chastain. Sin embargo, la perfecta armonía se rompe después de un trágico accidente. La culpa, la sospecha y la paranoia se combinan para deshacer su vínculo fraternal y comenzar una batalla psicológica de voluntades cuando el instinto maternal revela su lado más oscuro. “La década de 1960 fue un momento muy explosivo en nuestra sociedad en términos de género, donde las mujeres comenzaban a encontrar su libertad y ser escuchadas” admite Chastain.

Tanto en la ficción como en la realidad, ambas actrices luchan contra las normas de género de ser ama de casa, detener su carrera para formar una familia y esperar las necesidades y deseos de su marido. “Creo que queda mucho camino por recorrer porque siempre ponemos a las mujeres el listón más alto que a los hombres, creando expectativas que son injustas. Hay ciertas creencias que se imponen a las mujeres en los medios, desde el tono de su voz hasta cómo se presentan en el mundo en términos de su feminidad”, continúa la actriz ganadora del Oscar por ‘The Eyes of Tammy Faye’.

Una amistad sin barreras

“Se necesitan actores del calibre de Jessica y Anne para comunicar la complejidad de estos dos personajes”, dijo Masset-Depasse. “La relación entre madre e hijo es la conexión más poderosa entre dos seres humanos. Cuando este vínculo se rompe, se pone en duda la moralidad convencional e incluso la cordura. En la atmósfera a puertas cerradas de los Estados Unidos de la década de 1960, ‘Vidas Perfectas’ se convierte en un aterrador barril de pólvora de alta presión”.

Abordando el deterioro de la amistad, Hathaway y Chastain son buenas amigas en la vida real, después de haber trabajado juntas en dos filmes anteriores, el primero ‘Interstellar’ de Christopher Nolan hace más de una década. Hathaway aseguró que Chastain era “una de esas actrices que te maravillan en el rodaje por su capacidad para transformarse. Tiene un talento increíble. Tuve que darle espacio para crear su papel, y me fascinó su forma de contagiar de ansiedad al resto del elenco”. La misma Chastain admitió que fue muy “complicado” compartir este personaje con Anne porque no quería afectar a su amistad en la vida real. “Estamos interpretando a dos amigas en conflicto, y no es fácil olvidar que quien tienes enfrente es alguien por quien sientes afecto” reveló Chastain.

La estrecha amistad de las actrices fuera de la pantalla, las ayudó a superar las tensiones de la ficción, al tiempo que fomenta una atmósfera de solidaridad femenina. “Fue increíble volver a trabajar juntas porque sabía que tenía a alguien en quien podía confiar. Hacer una película en menos de tres semanas no es fácil, pero cuando cuentas con alguien como Annie, que es una actriz y productora inteligente y profesional, sabes que vas a llegar al final sin ningún problema”.

Para ambas era importante resaltar la segunda lectura de la historia “va más allá de la historia de suspenso psicológico, ya que ‘Vidas Perfectas’ saca a la luz los horrores de la falta de autonomía corporal: la falta de decisiones en cuanto a la fertilidad y la salud mental de las mujeres en la década de 1960. Tener a tu lado a alguien en momentos en los que debemos dejarnos llevar por las emociones y mantener nuestra salud mental a salvo es muy importante para mí” admite Chastain. “Ella es el tipo de persona que quieres tener a tu lado, ella debería gobernar el mundo. ¡Sería un mundo mucho mejor!” replicó Hathaway. La actriz subrayó su creencia de que la salud mental es muy importante. “Una de las cosas que rompió el corazón de mi personaje fue lo estigmatizada que estaba en su dolor, y ese estigma la aisló y empeoró todo. Algo en lo que creo que la película hace un buen trabajo es en mostrar que, especialmente durante esta época, las mujeres estaban muy aisladas y tenían identidades prescritas que se basaban en nociones externas de género. Y eso es realmente, realmente tóxico. Vivimos en una sociedad que no respeta la autonomía corporal de las personas, vamos a seguir viendo actos de violencia y no podemos seguir retrocediendo”.

La solidaridad femenina se explora a lo largo de esta película como un motor que sostiene en gran medida a la sociedad. “Como ser humano, caminando por Hollywood como mujer, necesito amigas como Anne. Mi personaje fue una exploración no sólo de la maternidad, sino de la ansiedad. Ella enfrenta muchas restricciones y reacciones contra la mujer que anhela ser, y yo me siento bastante diferente en mi vida. He tratado de conectarme con algo fuera de mí”, terminó Chastain.

de junio es la fecha de estreno de ‘Vidas Perfectas’