Tras recurso de Daniel Jadue: Corte de Apelaciones responde a medidas cautelares contra alcalde de Recoleta

Tras los alegatos presentados por la defensa del alcalde de Recoleta Daniel Jadue -quien se encuentra recluido en el Anexo Capitán Yáber por el caso Farmacias Populares- la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva. Con esto, Jadue estará, al menos, 120 días detenido, mientras dure la investigación.

El jefe comunal quedó recluido el pasado 3 de junio, tras ser considerado por la jueza Paulina Moya como un peligro para la sociedad y los habitantes de la comuna, al ser un alcalde en ejercicio.

Jadue fue formalizado por los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal en el marco de la investigación por las operaciones de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).

La defensa de Jadue ingresó la apelación el pasado 8 de junio la Corte de Apelaciones de Santiago, por considerar “injustificada y desproporcionada” la máxima medida cautelar que aplicaron en su contra, junto a su asesor Matías Muñoz.

El abogado del alcalde, Ramón Sepúlveda, solicitó que se le aplicara las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional, junto con arresto domiciliario total o parcial.

Dentro de los argumentos, también se apeló a la enfermedad que sufre la madre de Jadue, quien por su avanzada edad podría empeorar su estado con la privación de libertad de su hijo.

Querellantes criticaron argumentos de Jadue

El abogado de Best Quality, Mario Vargas, en tanto, había afirmado previo a la audiencia que que “nosotros creemos que tenemos los antecedentes suficientes para mantener la prisión preventiva. Ya hemos hablado de la resolución de la jueza, que es contundente, me parece que nos van a existir elementos, porque en la carpeta de investigación no lo hay para desvirtuar las imputaciones que se hicieron, que son graves”, consignó Radio Universidad de Chile.

Además, el abogado del ex concejal (UDI) Mauricio Smoke, Christián Espejo, le quitó peso al argumento de la madre, señalando que “ella no necesita a Jadue libre, el país necesita a Jadue privado de libertad”, sentenció.