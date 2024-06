“El agua empezó a entrar en los asientos y no sabía cómo salir”: Equipo de TVN rescató a una mujer que quedó atrapada en su auto en La Cisterna

El equipo del matinal “Buenos Días a Todos” se puso la camiseta y durante esta jornada rescató a una mujer que quedó atrapada en su auto tras las intensas lluvias registradas en Santiago este jueves.

El hecho ocurrió en la comuna de La Cisterna, en donde el periodista en terreno Leonardo Castillo y junto con sus colegas de TVN fueron testigos de cómo Sofía, quien venía desde Calera de Tango y se dirigía a su trabajo en Providencia, debió ser sacada de emergencia puesto que su camioneta quedó flotando entre las calles Capricornio con Goycolea, esto luego de que el agua ingresara rápidamente al vehículo por la inundación de la avenida.

“Venía una camioneta, vi que pasó y dije ‘yo también paso’. Pero hubo una ola que me impidió seguir”, explicó la mujer al comunicador. De hecho, el momento fue captado por las cámaras de TVN, en donde se vio como el agua entró al auto.

Asimismo, los mismos vecinos de la zona pidieron a automovilistas no circular o hacerlo a baja velocidad, ya que las olas generadas aumentan las posibilidades que el agua entre a las casas.

Declaraciones de la mujer

Por su parte, Sofía se mostró agradecida con el equipo de TVN y sobre todo con Leo Castillo, puesto que lograron sacarla en brazos de la terrible situación.

“Como mi auto tiene tracción, fui detrás de una camioneta. Pero justo bajó una ola que subió el nivel del agua y mi auto quedó flotando”, explicó.

“El agua empezó a entrar en los asientos y no sabía cómo salir. Lo más angustiante era saber hasta dónde subía el agua. No podía salir, eso me dio mucho susto, me sacaron a lapa hasta tierra firme”, cerró la mujer.

Acto seguido, el marido de Sofía llegó hasta el lugar de los hechos y trasladó a la afectada hasta su casa.