“Es una pena”: Jorge Valdivia lanza dura crítica por falta de previsión de autoridades para evitar anegamientos por las lluvias

Jorge Valdivia lanzó esta tarde una dura crítica ante la falta de previsión de las autoridades públicas para evitar anegamientos en las calles y hogares durante periodos de grandes precipitaciones, como el que estos días han sufrido varias regiones desde el sur al norte del país, entre ellas la Metropolitana.

Fue en el inicio del programa “Los tenores”, de radio ADN, donde el exfutbolista reflexionó ante la molestia que tanto él como su colega de panel, Rodrigo Hernández, dieron a conocer frente a las nulas soluciones que tienen residentes de comunas reconocidas por colapsar en sus calles y viviendas cuando deben soportar un frente de mal tiempo, como el actual.

La molestia de Jorge Valdivia

“En mi trayecto para acá, todo muy tranquilo, hay comunas donde realmente no pasa nada. No sé, como la comuna de Santiago, Providencia. En general, las zonas más acomodadas, no tienen problemas de evacuación de agua”, inició su análisis Hernández, quien no dudó en cuestionar la falta de previsión de las autoridades.

La gente tiene que dejar sus casas porque el agua corre por el soquete de la luz, siempre estamos en esa — Jorge Valdivia

“Pero hay otros lugares donde uno se pregunta: ‘¿Qué pasa entre primavera y verano?’, o en otoño. Ese otoño que no es muy lluvioso, con el Ministerio de Obras Públicas, con las propias municipalidades. Es muy difícil prever ciertas situaciones, mandar cuadrillas, porque los lugares que se anegan, digamos, son los mismos de siempre. Entonces, uno ya sabe lo que va a ocurrir. ¿Te das cuenta? Y cuando, de pronto, eso a tí te obliga a tomar una ruta alternativa, por último, te programas y lo puedes hacer. Pero cuando a la gente le entra el agua a las casas, cada invierno con harta lluvia, a mí honestamente me da rabia, mucha rabia”, afirmó el periodista.

Sin dudarlo demasiado, Valdivia se unió a los cuestionamientos de su colega radial, pero agregando otro elemento a la conversación: los esperables cortes de luz que vienen cuando hay condiciones de mal tiempo.

“Me sumo a lo que recién decía Rodrigo. Pero a eso súmale los cortes de luz, familias que no tienen luz, están sin luces, y no solamente es relacionado al agua que entra a las casas, sino también las casas que el agua se filtra, y no hablo sólo de casas, también de departamentos, los bloques, en comunas donde hay muchos bloques o departamentos”, dijo.

“Malas construcciones, la gente tiene que dejar sus casas porque el agua corre por el soquete de la luz, entonces, siempre estamos en esa”, se quejó el exfutbolista.

“Por eso me sumo a lo de Rodrigo, porque siempre estamos sabiendo que va a llover más o menos en estas fechas, y al final no se arregla o no se previene esto que pasa y que es tan lamentable para las familias que por ahí se quedan sin luz, sin un refrigerador, no sé, cualquier cosa. La verdad es una pena”, concluyó.