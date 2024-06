“Ha sido lento el avance”: hijos de Martín Vargas revelan que su padre sigue en la UTI y que su recuperación será “muy larga”

“Se preocupan mucho de él”, cuenta Natalia, la hija menor del retirado boxeador Martín Vargas, quien este jueves cumplió dos semanas internado en la Posta Central luego de ser atropellado el pasado 30 de mayo por un motociclista en la comuna de Maipú.

El accidente se produjo mientras el púgil nacional de 69 años cruzaba junto a su esposa, Mireya Inostroza, una calle en la comuna capitalina, momento en el que un motociclista lo impactó y le provocó una serie de lesiones que lo han mantenido en la Unidad de Tratamiento Intensivo del recinto hospitalario.

Lenta recuperación de Martín Vargas

Si bien sus hijos, Natalia y Martín Adolfo, reconocen que su recuperación ha sido “muy lenta”, avisan que el boxeador ha ido “recuperándose de a poquito”.

“Mi papá todavía está en la UTI, no ha pasado a Intermedio, pero ahí va recuperándose de a poquito. Vamos todas las tardes a verlo”, explica la hija de Vargas en lun.com, donde asegura que “su recuperación va a ser muy larga. Todavía no habla bien, más que nada dice sí o no, o repite frases cortas, pero ya está con fonoaudiólogo y sigue con el neurólogo”.

“Y aunque los médicos van rotando todos los días, se preocupan mucho de él, y le hacen exámenes constantemente para ver cualquier cosa que les llame la atención. En la Posta Central todos se han portado súper bien con él, desde los doctores, las enfermeras (...) lo tienen como un regalón ahí, así que estamos muy agradecidos por esa parte”, reconoce Natalia.

“Las fracturas de ls costillas se recuperan solas mientras que los derrames del cerebro están estables, no han seguido creciendo, y eso es bueno, porque además no hay secreciones, por lo que no será necesario operarlo”, avisó además la mujer de 41 años, quien destaca que a pesar de hablar poco, su padre reaccionó a los gestos de preocupación de la gente.

“Está consciente, aunque habla muy poco, pero yo le comento que toda la gente le manda saludos, que desean que se recupere pronto, que le dicen: ‘¡Vamos, campeón!’, y ahí él repitió: ‘¡Vamos, campeón!’, muy pausado, pero lo dijo. Eso fue un gran avance en su rehabilitación”, dijo Natalia.

Respecto del piloto que provocó el accidente de Vargas, y que también quedó con lesiones graves tras el accidente, Natalia cuenta que han mantenido el contacto hasta estos días.

“Conversamos con la familia del caballero, y nos dijo que él ya estaba bien. Tuvo lesiones graves, pero ya lo dieron de alta y está en su casa. Estaban preocupados y hace unos días lo fue a visitar su hija para saber del estado de mi papá. Hay buena onda con ellos”, reconoce la hija del boxeador, quien aún no sabe la fecha en que su padre será dado de alta.

“No nos han dado una fecha tentativa para su alta médica, nada por ahora. Sólo queda esperar que evolucione poco a poco”, puntualiza.

En la misma línea, el mayor del clan Vargas-Inostroza, Martín Adolfo, se resigna ante la incierta situación de su padre.

“Ha sido lento el avance de su recuperación, aunque mi papá está estable dentro de su gravedad. Los doctores dicen que hay que esperar que se desinflamen los hematomas de su cerebro, que dentro de todo no han crecido mucho, porque eso sería malo, así que vamos poco a poco”, finalizó.