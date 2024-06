¿Hasta qué hora llueve en Santiago?: especialistas coinciden que “esto no para”

El sistema frontal que afecta a la zona central del país y que ha provocado la suspensión de clases este jueves y viernes, no quiere irse. Y claro, la pregunta ahora es ¿hasta cuándo lloverá?

PUBLICIDAD

Michelle Adam, meteoróloga de Canal 13, explicó que este jueves “bajó de categoría el río atmosférico, y el río atmosférico es el que como que le potencia o le quita potencia”.

Explicó que “le va a poner vapor de agua, pero lo que le va a poner es menor. Entonces uno se empieza a preguntar: ¿Va a llover la cantidad de agua que se espera?”.

“Yo creo que igual vamos a terminar con precipitaciones en torno a los 70 milímetros de agua en la región Metropolitana, eso no cambia. Lo que cambia es la intensidad en la cual va a caer y eso marca la diferencia y eso nos genera un respiro”, argumentó.

La lluvia, ¿hasta cuándo?

Si bien Adam precisó que ya el sistema va en declinación, “esto no para. Esta precipitación no para, no se detiene. Tenemos el sistema frontal instalado en la zona central. Esto es válido para la región Metropolitana, la región de Valparaíso, ya está precipitando en Coquimbo y también en la región de O’Higgins”.

“Pero sí la lluvia, lo que es seguro, es que va a continuar durante toda la tarde, toda la noche, la madrugada y recién declinan mañana (viernes) a eso del mediodía. Especialmente van a ir declinando sí o sí primero en el sector poniente y luego en el sector oriente de Santiago”, sentenció.

Lo peor ya pasó

Como una “buena noticia” calificaron en el Gobierno la disminución que ha tenido el temporal de lluvia y viento que afecta a la zona centro sur del país, asegurando que “el 70% a 80% de este sistema frontal ya salió de Chile”, según informó el ministro subrogante de Interior, Manuel Monsalve.

PUBLICIDAD

La información emanó luego de finalizada la reunión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), donde el ministro Monsalve señaló haberse comunicado “con el Presidente de la República para poder informarlo de la situación del sistema frontal, también con la vicepresidenta que se encuentra desplegada en la región del Biobío, en la comuna de Curanilahue”.

Además, el secretario Estado informó que “las alarmas meteorológicas han sido canceladas” en la región de Ñuble, Biobío y levantadas en la región de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O´Higgins, ya que la cantidad de precipitaciones que caerán son menores a las pronosticadas. Esto es muy importante, porque como lo dije ayer la alarma implica que hay un alto riesgo de afectación material, pero también coloca en riesgo la vida de las personas y significa que ese riesgo bajó”.