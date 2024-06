¿Me pueden despedir si no voy a trabajar producto de las lluvias y el temporal?

Fuertes lluvias y vientos se han registrado en gran parte del país durante la semana, lo que ha llevado a que el Gobierno decrete estado de catástrofe entre Coquimbo y Ñuble, sumándose a la región del Biobío, debido principalmente a los anegamientos y desbordes de ríos en varios lugares.

Debido a lo anterior, muchas personas han debido ausentarse de sus trabajos, para acudir a atender la emergencia en sus hogares.

Por lo mismo, varios se preguntan si pueden ser despedidos de sus trabajos por ausentarse debido a los daños del sistema frontal, o si pueden ser sancionados por llegar atrasados debido a las intensas lluvias que afectan a la zona centro sur del país.

¿Me pueden despedir del trabajo?

Sin embargo, y tal como ha indicado la Dirección del Trabajo, las empresas no pueden desvincular ni descontar sueldo a trabajadores y trabajadoras que afectados por el temporal no puedan concurrir.

Al respecto, la abogada Dolores Irarrázaval secretaria general de IACC, explicó que “la regla general, es que, ante un evento de fuerza mayor, las persona no tienen responsabilidad, por lo tanto, no es posible un despido o un descuento de remuneraciones, cuando la causa de la inasistencia o retraso se debe a un evento que es imposible de resistir. Sin embargo, es importante señalar que la sola existencia del evento, en este caso temporal, no basta, es necesario que sea ésta la causa de inasistencia, y que se encuentre debidamente comprobada por el trabajador o trabajadora”.

De esta forma, añadió que la legislación chilena, protege a quienes se vean afectados “por situaciones excepcionales como ésta. Es fundamental entender, tanto los derechos como obligaciones de los empleados y de los empleadores frente a estas circunstancias”, sostuvo.

Solicitud de teletrabajo

“Es importante que los trabajadores informen sobre su situación y las dificultades para llegar al lugar de trabajo, proporcionando detalles y, si es posible, evidencia de la situación. En tanto es esperable que los empleadores sean flexibles frente a estas situaciones excepcionales, y que busquen soluciones alternativas como el teletrabajo, cuando sea posible”, agregó la abogada.

Además, algunos trabajadores podrían optar a solicitar teletrabajo, luego que se decretara la suspensión total de clases en siete regiones del país, algo que se traduce en que más de 3 millones de escolares no pudieron asistir a los recintos educacionales por las lluvias.

En ese sentido, la Dirección del Trabajo hizo un llamado a los empleadores “que ofrezcan teletrabajo a las y los trabajadores que tengan a su cargo al menos un niño o niña menor de doce años, siempre que la naturaleza de sus funciones lo permita, sin reducción de sus remuneraciones”.