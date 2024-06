“Ojalá no lo maten”: Eliana Albasetti denunció que entraron a robar a su santuario de animales rescatados

Eliana Albasetti ocupó sus redes sociales para informar que fue víctima de un robo durante la madrugada de este jueves.

A través de su cuenta de Instagram, la exchica Calle 7 reveló que sujetos desconocidos ingresaron al Santuario Empatía ubicado en Lampa, en donde la influencer alberga diversos tipos de animales que ha rescatado.

“Gente, por favor, necesito que viralicen esto, nos entraron a robar”, partió diciendo en la plataforma, notablemente afectada por la situación.

En esa línea, Eliana contó que los delincuentes “se querían llevar a las vacas, rompieron todo, las mallas, y nos robaron a Pepe Bruno, nos robaron a un cordero que salvamos hace un año y medio”.

“Ojalá no lo maten, se los imploro, por favor (...) Todavía los carabineros no vienen, estamos solos acá con las nenas, Federico salió. No puedo más”, añadió, pidiendo que por favor publiquen las imágenes del animal y se viralice el rostro de la criatura.

El llamado de Eliana

Minutos después, mediante la misma plataforma, la exchica reality compartió un registro del animal para pedir ayuda a sus seguidores y seguidoras para poder dar con el paradero del animal lo más pronto posible.

“Estamos desesperados, entraron al Santuario, rompieron todo, los vimos con Federico (su esposo), él los persiguió, pero (los ladrones) llegaron a robarse un corderito”, escribió.

Cabe recordar que este proyecto de Eliana con Federico inició en el 2021, en donde tenían como plan inicial “educar y rescatar animales de consumo, es decir, cerdos, vacas, corderos, cabras y conejos, entre otros”.

“El terreno y la construcción es una inversión mía con Fede. Hemos trabajado toda la vida los dos, yo de modelo desde los 15 años, así que nos estamos dando el gusto de hacer lo que tanto años hemos querido”.

Asimismo, la exchica reality aclaró que este santuario es “un lugar para luchar para que todos los animales vivan su vida tranquilos en este mundo”, aclaró en una entrevista a LUN.

Acá puedes ver el llamado de Eliana: