Declaran como “reservado” juicio oral contra Eduardo Macaya por abuso sexual infantil y Fiscalía pide 12 años para el padre del presidente de la UDI

En el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando se llevó a cabo la primera audiencia de juicio oral en contra de Eduardo Macaya Zentelli, por el delito de abuso sexual reiterado en contra de cuatro niñas menores de edad. Hasta el lugar llegó acompañado de su hijo, el senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, y además los esperaba un importante contingente policial.

Durante la audiencia presidida por José Ruiz y las magistradas Marisol López y Marcela Yáñez , y donde se realizaron los alegatos de clausura, el tribunal acogió la solicitud planteada por la defensa, el querellante y el Ministerio Público, declarando el juicio oral como “reservado” para la prensa y para quienes no son parte del proceso.

“Por regla general, las audiencias de juicio oral son públicas y, por tanto, cualquier persona tiene libre acceso a estas como lo establece nuestra legislación. Sin embargo, tal publicidad contempla algunas restricciones que se fundamentan en la protección de ciertos derechos”, explicaron los magistrados.

Argumentando que “en este caso, en particular, se debe tener en cuenta quienes tienen la calidad de víctima son personas menores de edad y por mandato legal expreso deben ser protegidas, sobre todo considerando la naturaleza de los delitos”.

Testigos y pruebas

Se tiene contemplado que durante el juicio oral la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins presenté las imágenes que grabaron las propias víctimas, junto con intentar demostrar que el imputado abuso sexualmente de menores de distintas generaciones.

Entre las personas que concurrirán como testigos, está una familiar directa de Eduardo Macaya que acusa haber sido abusada en su adolescencia. También lo hará su hijo, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, aunque no se clarificó si va por parte del Ministerio Público o de la defensa, consignó Radio ADN

Los hechos

Eduardo Macaya Zentilli fue formalizado en junio del año 2023, ocasión en la que se decretó prisión preventiva, medida cautelar que posteriormente sería modificada por arresto domiciliario total, previo pago de una fianza de 150 millones de pesos.

Hace unos meses, en tanto, el hombre de 71 años leyó una declaración negando todas las acusaciones y apuntando a un supuesto sesgo por parte de la Fiscalía en su contra, al indicar que “si no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría y por eso que me alegre que se inicie el juicio oral para poder demostrar mi completa inocencia”.

La investigación que pesa contra el papá del presidente de la UDI se origina de una denuncia que hace una niña de 12 años, quien dio cuenta de una serie de actos de connotación sexual reiterado, razón por la cual la Fiscalía está solicitando una pena de 12 años de cárcel.