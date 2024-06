Expareja de Hunter Biden publicará nuevos detalles de las adicciones del hijo del presidente

Según una expareja de Hunter Biden, él estaba tan drogado por el crack que hace años la llevó a ella y a la viuda de hermano Beau a la casa del presidente en Virginia. Dentro, Hunter tenía un escondite de drogas “bajo llave”.

Out of the Shadows: My Life Inside the Wild World of Hunter Biden

Lunden Roberts publicará, el próximo 20 de agosto, “Out of the Shadows: My Life Inside the Wild World of Hunter Biden”. En las memorias, según le contó a The Post, contará cómo Hunter se la mantenía drogado en la casa alquilada de Joe Biden en McLean, Virginia.

“Out of the Shadows: My Life Inside the Wild World of Hunter Biden” será un libro de casi 400 páginas de Roberts sobre la caótica vida de Hunter.

¿Cómo conoció a Hunter Biden?

Roberts contó que no conoció al hijo del presidente en un club de striptease, sino en una pequeña fiesta en las oficinas de su firma de inversión, Rosemont Seneca.

Hunter, en ese entonces, pasaba por el divorcio de su primera esposa, Kathleen Buhle, con quien tiene tres hijos. Pero también iniciaba un romance con Hallie Biden, viuda de su hermano Beau.

“¿Realmente estoy pasando tiempo con alguien que aparentemente tiene una relación abierta con su cuñada?”, reflexiona Roberts, de 33 años, en el libro.

Roberts describe minuciosamente las habilidades de Hunter usando drogas

Durante la reunión, vio a Hunter en una habitación usando calzoncillos tipo bóxer de colores brillantes “con loros por todas partes” y arreglando todos los accesorios para las drogas: pequeños tubos de vidrio y hebras de cobre sobre el escritorio.