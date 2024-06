“Yo sé que no me van a hacerme cana”: peatón enrabiado vandaliza 6 autos en la comuna de Providencia

Fue gracias a las cámaras de seguridad de la comuna, que personal de seguridad ciudadana de Providencia pudo detener a un sujeto que vandalizó 6 vehículos en el sector del Parque Bustamante.

PUBLICIDAD

Sin ningún tipo de justificación, según se apreciar en las imágenes, el hombre tomó un tubo de pvc con una base de concreto y comenzó a golpear los parabrisas de los autos que se encontraban estacionados, destruyéndolos.

El hombre que se encontraba en evidente estado de ebriedad, le señaló a un equipo de Chilevisión que lo había hecho porque “tenía rabia”.

Esposado y en el suelo, a la espera de que llegara personal de Carabineros, el sujeto comenzó explayarse sobre lo que había hecho, dejando en claro que nada le iba a pasar si era detenido.

“Yo sabía que me iban a seguir, yo conozco la seguridad. Llevo más de cinco meses trabajando con la Matthei aquí en esta comuna y yo sé que los tiene terrible bomba y terrible operativos con las cámaras y todo.

Yo sabía que me iban a detener. ¿Cachai o no? No estaba ni a un metro, porque yo sé que no me van a hacerme cana”, señaló muy suelto de cuerpo, para luego rematar con: “si la traspapelá... Salgo mañana mismo, yo no estoy ni ahí. Perdí la pega, no estoy ni ahí”.

Finalmente, el sujeto señaló: “Yo tengo una esencia y soy de una pura línea”, mientras intentaba mantenerse de pie a la espera de la policía uniformada, que lo detuvo por vandalismo.