“Qué no daría por abrazarte”: Mane Swett conmovió a sus seguidores con emotivo video en memoria de su padre fallecido

En este especial día, marcado por la celebración del Día del Padre, Mane Swett conmovió a sus seguidores al compartir un registro en sus redes sociales de su último viaje junto a su padre, quien falleció en abril de este año.

PUBLICIDAD

Esta pérdida, sin duda, ha sido un duro golpe para la actriz, quien en el momento del deceso de su papá se encontraba en Estados Unidos, lidiando con una compleja batalla legal por la custodia de su hijo.

El conmovedor video publicado en su cuenta de Instagram muestra un viaje especial que Mane realizó junto a su padre en diciembre de 2023. En el video, se les puede ver viajando en auto hacia la playa, disfrutando de lo que sería su último “tunquenazo juntos”, como lo llamó la actriz.

“Feliz día papá, qué no daría por poder abrazarte. Sé que me estás viendo mientras hago este video en honor a ti. Nuestros recuerdos. Te amo”, escribió Swett en la publicación.

Además, en el registro, la actriz deja ver que los videos fueron grabados con el propósito de mostrarlos a su hijo, quien actualmente se encuentra viviendo en el país norteamericano junto a su padre, John Bowe. “Esto es para ti, gatito”, se escucha mencionar a la actriz en uno de los registros.

La actriz cerró su mensaje con una dedicatoria para todos los padres en su día: “Feliz día a todos los buenos padres”.

El mensaje de Mane resonó profundamente entre sus seguidores, quienes no tardaron en llenar el post de comentarios de apoyo y cariño. “Mane, me hiciste llorar... Que tu padre, te ayude y te proteja; desde otro plano” y “Te abrazo preciosa, sus recuerdos, su cariño y su entrega permanecerán siempre vivos en tu corazón”, fueron algunos de los comentarios sus seguidores. Otro usuario añadió, “Qué duro no tener a tu hijo y perder a tu padre. Te abrazo fuerte, Mane”.