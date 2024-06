“O lo sacan ellos o lo sacamos nosotros”: Presidente Boric se refiere a la construcción de parte de base argentina en territorio chileno

El presidente Gabriel Boric se refirió a la construcción de parte la base argentina en terroritorio chileno, específicamente en Tierra del Fuego.

Cabe recordar que hace solamente un par de días se reveló que la Armada argentina instaló el “Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1″, en donde los paneles solares traspasaron por tres metros este lado de la cordillera.

En primera instancia, el canciller Alberto van Klaveren señaló que se buscaría una rápida solución al problema y que “a veces se producen este tipo de errores… creemos que se trata de un error, obviamente de buena fe”.

En este contexto, es donde el actual mandatario de nuestro país tuvo que salir a hablar tras las fuertes críticas por la pasividad de las declaraciones.

“Tomamos conocimiento hace un tiempo que Argentina, al instalar una base militar en la región de la Patagonia, instaló unos paneles solares en territorio chileno. Recibimos una disculpa por parte de la Cancillería Argentina, pero me gustaría manifestarles de manera muy clara que con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades”, declaró Gabriel Boric desde Francia.

“Es un principio básico del respeto entre países y que, por lo tanto, deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros”, advirtió.

Se debe resolver a la brevedad

Asimismo, se refirió a las palabras del embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurie, quien aseguró que para retirar los paneles debíamos esperar hasta el verano del 2025.

Sobre esto, el Presidente Boric expresó que “se lo comenté al presidente (Javier) Milei, me señaló que se lo iba a mandatar a su ministro de Relaciones Exteriores. Yo me imagino que no vamos a tener problemas al respecto… Lo que exigimos es que esto se resuelva en el más breve plazo posible. E insisto, si no, lo vamos a hacer nosotros”.

“Con Argentina tenemos una excelente relación entre estados y es importante mantener esa relación y no hacer escaladas de declaraciones, ni tratar de ponernos creativos respecto a esto. Acá lo que hay que hacer es respetar las fronteras, eso es lo que estamos exigiendo respecto a nuestro territorio”, aclaró.

Finalmente, insistió en que “o lo sacan ellos o lo sacamos nosotros a la brevedad, pero con Argentina nos unen muchísimas cosas. Por lo tanto, yo no pretendo que escalemos una tensión entre las relaciones a propósito. Esto es la medida en que se soluciona la brevedad”, cerró, según consignó Biobio.cl.