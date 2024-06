“No se trata de un monstruo”: La defensa de madre de chileno detenido por femicidio en Argentina

“Él está diagnosticado con bipolaridad y trastorno de personalidad. No se trata de un monstruo, sino que una persona que está psiquiátricamente enferma”, con esas palabras, la madre del chileno detenido en Argentina por femicidio, explicó los motivos que llevaron a su hijo a terminar con la vida de su pareja en el vecino país.

PUBLICIDAD

Felipe Herrera de 39 años fue detenido el domingo pasado en la ciudad de Córdoba, luego de herir con una arma cortopunzante a la mujer de 34 años, tras tener una fuerte pelea en el domicilio de la víctima.

Si bien, fueron los vecinos quienes alertaron a la policía, tras escuchar los gritos, al llegar al lugar encontraron a la joven sin vida en el suelo del dormitorio, con tres heridas de arma blanca en el cuello.

Herrera, en tanto, se propinó cortes en su cuerpo, motivo por el que fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde recibió atención médica antes de ser detenido y puesto bajo custodia, para ser formalizado por femicidio.

Pero, se dio a conocer que este no era el primer caso de violencia que protagonizaba contra una pareja. De hecho, en Chile había sido condenado a 250 días.

Indolente reacción de los padres

Así lo contó su ex pareja, Jael Bitran, señalando a T13 que “era una persona muy celosa”.

“Él me ahorca y me asfixia hasta que pierdo el conocimiento. En ese momento sentí que él me quería matar, no había otra en su ser de lo que él quería hacer”, relató.

PUBLICIDAD

Además, reveló que lo más sorprendente para ella fue la reacción que tuvieron los padres de Felipe Herrera cuando la vieron con las heridas.

“En mi caso, la vez que me agredió fue la única vez y yo pude salir porque llamé a mi mamá, llamé a mi papá, y después nunca volví a esa relación. Pero el día que a mi me pasó esta agresión llegó su papá al departamento y me dice ‘de nuevo con la misma cuestión’. Y después cuando llega su mamá, me mira y me dice ‘mijita, pero si esos moretones se tapan con maquillaje, para qué llamaste a tu mamá’”, contó al citado medio.