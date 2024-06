Revelan acta secreta de la dictadura cuando Pinochet pidió encubrir la exclusión de las Fuerzas Armadas del sistema de AFP

En medio del arduo y extenso debate por la reforma de pensiones las bancadas del Partido Por la Democracia, (PPD), el Frente Amplio y el Partido Comunista (PC), impulsaron una moción para que en el pleno de la Cámara se diera lectura a una de las tantas actas secretas de la dictadura de Augusto Pinochet, donde queda en evidencia el ardid que utilizó la junta militar para engañar a la ciudadanía de cara a la creación del sistema de AFP.

En la acta secreta 389, Pinochet pide que se haga una redacción que no deje en evidencia que los militares no serán parte del sistema de pensiones.

En el texto el dictador señaló: “Yo creo que hay que buscarle una presentación más atrayente incluso para nosotros.

Lo que yo digo es que se le ponga una redacción, pero que no aparezca como que nosotros estamos involucrando a la gente y, por otro lado, nos quedemos atrás. La idea es esa, que no figure que somos excepción, que incluimos a toda la gente en el sistema, pero nosotros no entramos a él”.

Finalmente, Pinochet agrega: “Ahora si ustedes ven que es necesario aceptar el nuevo sistema o mantenerse en el actual, tienen que darle una redacción tal que lleve encubierto lo que vamos a hacer, de lo contrario, vamos a parecer muy mal ante la ciudadanía”.

De acuerdo a la moción de los parlamentarios oficialistas, la lectura de esta acta secreta de la dictadura tiene como objetivo mostrarle a la gente cómo se fraguó el actual sistema de AFP.

Reacciones

Una vez que se llevó a cabo la lectura del acta por parte del prosecretario de la Cámara, Luis Rojas, los diputados oficialistas reaccionaron en su cuenta de X.

El diputado comunista Luis Cuello expresó: “Pese a los votos en contra de la derecha, se leyó en la @Camara_cl al acta secreta de la Junta donde se excluyó a las Fuerzas Armadas del sistema de AFP, donde Pinochet pide “una redacción tal que lleve encubierto lo que vamos hacer.”

Su par Andrés Giordano, en tanto, señaló: “Logramos que se leyera en el Congreso un acta de la junta militar que muestra que el dictador Pinochet tenía clara la trampa del sistema de AFP que nos impusieron, y por ello, las FFAA se quedaron -tratando de encubrirlo- en el antiguo: público, solidario y con buenas pensiones”.

El diputado de Acción Humanista Tomás Hirsch, por su parte, expresó: “Siempre es pedagógico saber como hacía las cosas el dictador Pinochet para beneficiar a los militares. Escuchen lo que ordenaba hacer para que no se supiera la estafa que estaban armando con las AFP”.

Mientras que la parlamentaria de Convergencia Social Emilia Schneider publicó: “Hoy en la @Camara_cl se leyó este extracto de un acta de la dictadura. Ni el dictador ni los militares querían para sí mismos las AFP, porque sabían que se venían abusos, pensiones de miseria y un negocio inmoral con la vejez de la gente. Urge un cambio. Reforma de pensiones YA!”