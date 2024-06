Exministro Jackson se impone y senador Espinoza tendrá que pedir disculpas públicas por vincularlo al robo de computadores y al Caso Convenios

Luego de varios meses de polémica, el senador del Partido Socialista, Fidel Espinoza y el exministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, llegaron a un acuerdo para poner fin al litigio que los mantenía enfrentados en tribunales, luego que el parlamentario acusara al exsecretario de Estado de ser “el líder de la banda” tras el robo de 23 computadores desde el ministerio que lideraba y vincularlo al Caso Convenios.

Fue en este marco que Jackson demandó a Espinoza por injurias y calumnias, causa en la que finalmente se llegó a un acuerdo entre las partes para no proseguir con ella.

En el advenimiento el senador socialista Fidel Espinoza reconoce que “ni en la publicación realizada en la red social X el día veinte de julio de dos mil veintitrés, ni en la entrevista dada al canal Chilevisión el día veintiuno de julio de dos mil veintitrés, tuvo intención de difamar, injuriar o de imputar la comisión de delito alguno al demandante, ni de provocarle menoscabos o vejámenes” al exministro Giorgio Jackson.

El texto Espinoza agrega también que “en particular, no tuvo la intención de imputarle algún tipo de intervención en el robo de computadores y otras especies desde Ministerio de Desarrollo Social y de Familia, hecho que tuvo lugar con fecha 19 de julio de 2023. Asimismo, el demandado aclara que ni la publicación ni la entrevista antes referidas tuvieron por intención imputarle al demandante participación alguna en el denominado “caso convenios” en el que se investigan los delitos de malversación de fondos públicos y fraude al fisco en diversas regiones del país”

Asimismo, establece que “con independencia de que su intención haya sido la crítica política, reconoce que las expresiones por él utilizadas en la referida publicación y entrevista fueron equívocas y fueron tomadas por diversos medios de comunicación social y replicadas en voces de otros actores políticos, provocando un daño a la honra de don Kenneth Giorgio Jackson Drago”.

Por tal razón, el senador socialista “se compromete a efectuar una aclaración pública en los mismos términos referidos” anteriormente.

Jackson satisfecho

El exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, en tanto, publicó en su cuenta de X: “Gracias a la profesional labor del Ministro Mario Gómez de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, hemos llegado a un acuerdo con @fidelsenador.

Valoro q haya reconocido el error, lamentado el daño producido a mi honra y eliminado publicación. Gracias a tod@s por apoyo.”

Espinoza antes del acuerdo

Si bien esta controversia llegó a su fin judicial, meses antes el senador socialista había señalado en todos los tonos que no pediría disculpas a Jackson, ya que no se arrepentía de sus críticas e insistía que el robo de los computadores había sido un tongo, como sostuvo en TV Senado en enero de este año.

“No creo nada el tema del robo. El entorno de Jackson debe ser investigado y eso no es imputarle a él ningún delito. Fue un tongo ese robo y eso lo voy a seguir diciendo, aunque Jackson quiera que yo le pida disculpas”.

En la misma época, Fidel Espinoza señaló en un punto de prensa luego de conocer la demanda en su contra que: “uno pide disculpas cuando efectivamente ha considerado que ha atropellado un derecho o la honra. Yo no lo he hecho con él, he hecho críticas políticas, no me salgo ningún centímetro de eso”.