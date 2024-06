Se perdió el rastro el 12 de junio: buscan a joven de 15 años que desapareció en su camino al colegio en la comuna de La Cisterna

El pasado 12 de junio, la adolescente de 15 años, Dafne Zapata, desapareció tras salir de su casa en la comuna de La Cisterna para encaminarse a su colegio. La menor no llegó al establecimiento educacional, Liceo Laura Vicuña, del mismo sector.

La madre de la joven, Francisca Campos, habló con Meganoticias y partió señalando que “llevaba dos semanas yéndose sola, ella siempre me iba ‘whatsappeando’, diciéndome ‘en tal parte voy’. Pierdo el rastro de ella a las 08:26 horas que fue cuando yo le hablo”. Campos detalló que el último mensaje que su hija le envió fue a las 07:55 am, en donde le contó que había una congestión vehicular.

“Me llamó una compañera de ella y me dice que no ha llegado al colegio porque ella tenía una presentación, no llegó al colegio. De ahí, yo le empecé a mandar mensajes hasta las 08:33 horas ella me recibió los mensajes, dos tickets, pero no me respondió ninguno”, continuó. Francisca especificó que el trayecto al colegio es bastante corto, y un viaje en auto se demora aproximadamente 5 a 6 minutos.

“Esperé que llegara mi esposo a la casa y salimos a buscarla. La busqué en el Intermodal, en cada piso y nada. Después llamé a las amigas, si alguien sabía algo, algún contacto y nada”, agregó.

La madre describió a su hija Dafne Zapata señalando que tiene la tez blanca, pelo castaño claro y ojos color miel. La joven vestía el buzo gris del colegio con las iniciales del establecimiento, llevaba un polerón GAP azul con las letras de color blanco, y una chaqueta ploma Everlast grande. Su mochila rosada tiene flores y es de la marca Puma.

Desaparición Dafne Zapata Fuente: Facebook

La investigación

Al ser consultada sobre el estado de la investigación, Francisca señaló que “la única respuesta que he tenido hasta el momento es que están esperando una orden de Fiscalía para que den la autorización y empezar a indagar más en el tema. Ya descartaron la parte familiar y de amistades, con quienes pudo haber estado. Ya no hay nada que hacer ahí. Ahora estamos en el tema del rastreo del celular y dónde fue su última ubicación”.

La madre expresó su angustia ante los trámites que se han hecho antes de la búsqueda de Dafne. La respuesta que ha recibido es solamente que tienen que esperar la orden de Fiscalía, “nada más que eso, es mucha burocracia para el sistema. ¿Por qué se demoran mucho? Esperar una firma, (hasta) cuántos días más. Mi hija lleva siete días perdida”, agregó.

“Estamos hablando de una niña de 15 años, una adolescente. Yo no sé dónde más ir, he ido a Fiscalía (...) solamente me dicen que solamente hay que esperar órdenes, órdenes, nada más que eso”, añadió Francisca.

Con respecto a la conducta de Dafne antes del día que desapareció, le consultaron si es que notó algún cambio en su hija. “La conducta de ella siempre ha sido la misma, ella es una adolescente bien para adentro. Ella llegaba a la casa, almorzaba y se iba a su pieza. Y como todo adolescente, metida en el celular”, contó.

Francisca señaló que tiene una buena comunicación con su hija, quién le pedía su opinión acerca de sus compañeros y ella le daba consejos como mamá.

Finalmente, al ser consultada dónde podría estar su hija, su madre conmocionada dijo que “sinceramente pensé que se juntó con alguien, le fue mal y ahora está... Yo, como mamá, siento que está mal. Como mamá no puedo estar tranquila”.

“Si ella me está viendo, que vuelva, yo soy su mamá, soy la única persona que la va a entender, que la va a ayudar si es que necesita algo, porque en la casa uno va a estar mejor que en cualquier otro lado”, cerró.