“Quedé en la autopista, día de lluvia”: Paula Escobar fue víctima de violenta encerrona

Paula Escobar reveló que pasó por un complicado momento durante estos días, y es que la periodista fue víctima de un robo mientras se encontraba en su auto.

Según las palabras de la panelista de farándula en el programa “Que te lo digo” el pasado 21 de junio, tuvo que ausentarse un par de días del espacio por este motivo.

La comunicadora contó que fue víctima de una brutal encerrona mientras iba camino a su hogar y sustrajeron su vehículo particular.

“El miércoles no vine y Sergio dijo que fue por problemas personales porque yo le pedí que dijera eso hasta que avisara a mis seres cercanos. No es nada grave. Sufrí una encerrona yendo a mi casa”.

“Me robaron el auto y todo lo que tenía dentro. No me dejaron sacar nada, la verdad son bien despiadados. No les importa dejarte donde sea. Yo quedé en la autopista, día de lluvia. De hecho me revisaron, yo pensaba que me iban a sacar la parca. Menos mal que no”, agregó la comunicadora.

“Agradezco no haber venido con mis niñas”

Asimismo, Escobar contó que tras verla en esta complicada situación, un hombre se acercó a socorrerla y también recibió la ayuda del personal del cuerpo de Carabineros de la comuna de Maipú.

“Pasa un auto y me ayuda. Un caballero, Carlos, según me acuerdo que se llamaba, muchas gracias”, reveló en el programa de Zona Latina.

Finalmente, Paula comentó que se encontraba agradecida de haber ido sola en su vehículo y no con sus retoñas, quienes en varias ocasiones la acompañan al canal.

“Agradezco estar bien y no haber venido con ninguna de mis niñas, que yo de repente las traigo para chochear porque les gusta acompañar a la mamá a trabajar. Soy una afortunada, son cosas materiales. Alguien me dijo: ‘Chuta, son cosas para aprender’. ¿Aprender a qué? ¿A vivir con miedo? Es lamentable”, cerró la periodista.