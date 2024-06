“Una malaya cu... me pidió una foto”: Pablo Chill-E denunció que uno de sus fanáticos lo asaltó en Iquique

Durante este fin de semana, Pablo Chill-E reveló que fue víctima de un robo mientras se encontraba compartiendo con sus fanáticos en Iquique, en la Región de Tarapacá.

A través de sus historias en su cuenta personal de Instagram, el cantante urbano detalló que todo ocurrió mientras se encontraba en el marco de sus presentaciones en dicha ciudad del norte de Chile.

“Mi gente, estoy bien, por si acaso, no me asaltaron. Aquí en Iquique la gente me ama brígido, solo que una malaya culiá (sic) me pidió una foto y yo como soy buena onda, fui me la saqué y cuando estamos en eso, él va y se me tira al cuello y me tiró la cadena”, contó en la red social, revelando que el hecho ocurrió en la mañana del domingo.

Más detalles de lo ocurrido

Según los antecedentes que entregó Chilevisión durante esta jornada, los sujetos escaparon en una camioneta sin patente luego de realizar el robo.

Acto seguido, el intérprete de “Gitana” se acercó a la comisaría más cercana para denunciar el robo con sorpresa y realizar los trámites pertinentes.

Inmediatamente, los uniformados comenzaron a realizar el seguimiento de la situación y lograron dar con el paradero de los tres delincuentes en la toma del Paso La Mula, ubicada en Alto Hospicio.

En dicho procedimiento, Carabineros encontró drogas entre las pertenencias de los acusados, por lo que se les detuvo por infracción a la Ley 20.000, la cual sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Sin embargo, no encontraron la cadena que era propiedad del artista nacional.

En este contexto, es donde Pablo expresó su sentir en las redes sociales, expresando que “lo que tiene mi energía siempre vuelve a mí, ley de atracción. Gracias Dios”, escribió, dando a entender que la había recuperado.