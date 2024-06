“Él en todo momento me quiso matar”: habló la única sobreviviente del triple homicidio en Río Bueno

Este marzo, una macabra noticia conmocionó al país después de que se diera a conocer un triple homicidio en la comuna de Río Bueno de la Región de Los Ríos. Iván Raúl fue asesinado junto a su esposa, Alejandra, y su hija de 10 años, Valentina. El cual habría sido cometido por el hermano de Iván, quien fue imputado por el caso.

La única sobreviviente de la fatídica noche habló con Chilevisión Noticias, Camila Obando, y relató lo sucedido. Ella se quedó a dormir en la casa de la familia cuando fue despertada por los gritos de Alejandra y Valentina que estaban siendo atacadas.

Cuando salió de la pieza, Camila identificó al homicida como el hermano de Iván, al reconocer un parecido físico y escuchar su nombre siendo mencionado por Alejandra. La joven se encerró en la habitación para salvar su vida.

“Inmediatamente cuando me vio, me golpeó en las costillas. Yo lo podía ver a través de la puerta porque la quebró”, contó. “Él llegó a la puerta con el cuchillo en la mano lleno de sangre, y me dijo ‘tú sabes lo que te va a pasar ahora’, y trató de botar la puerta (...) Él me conversó a través de la puerta que no pudo derribar, la cual forcejeamos y quebró. Él estaba completamente consciente de lo que estaba sucediendo”, agregó.

“Carabineros demoró mucho, yo estoy segura que si hubiesen llegado antes, Valentina pudo haber estado viva. Yo creo que es un milagro que esté viva, y esa puerta. Nada más que esa puerta, algo había en esa puerta que no pudo entrar”, continuó.

“Envidia y ambición”

La defensa de Francisco solicitó la imputabilidad de Francisco debido a una supuesta esquizofrenia, lo que fue descartado tras las pericias hechas por el Servicio Médico Legal, que en parte atribuyó los episodios pasados a brotes psicóticos asociados al consumo de drogas. El abogado querellante señaló que sí se le puede condenar.

“Él en todo momento me quiso matar. Cuando vio que no podía entrar, me dijo qué es lo que debía hacer. Me dijo que debía ir a Carabineros cuando amaneciera y que debía decir qué había pasado, pero que yo no sabía quién era ni tampoco lo conocía. Y me dijo que si yo no hacía eso, me iba a matar. Que si yo hablaba, por ejemplo lo que estoy haciendo ahora, me iba a buscar y me iba a matar”, señaló Obando.

El abogado defensor solicitó que se cambiara la medida cautelar a un arresto domiciliario total con prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional. Esta petición fue rechazada por el Tribunal.

Finalmente, Camila Obando teorizó acerca de los motivos que habrían detrás del asesinato que supuestamente fue perpretado por Francisco. “Envidia y ambición, eso es lo que yo creo. Envidia por todo lo que tenía Iván (víctima y hermano del imputado) y él no tenía. Ambición por quedarse con todo. Es algo que no me cabe en la cabeza cómo lo puede hacer un hermano”, cerró.