Michelle Obama se niega a hacer campaña por Biden y estas son las razones

La ex primera dama Michelle Obama ha decidido no participar activamente en la campaña de reelección del presidente Joe Biden para 2024. Según un nuevo informe, esta decisión se debe, en parte, a cómo la familia Biden trató a Kathleen Buhle, una amiga cercana de Michelle, tras su divorcio de Hunter Biden.

Michelle Obama ha mantenido una relación estrecha con Buhle desde los días de la administración Obama. Hunter Biden, quien se separó de Buhle en 2017, mencionó en sus memorias que Michelle y su ex esposa solían ejercitarse juntas y socializar en la Casa Blanca, por lo que, había una buena relación entre todos, pero las cosas no resultaron tan bien.

Biden pierde una aliada, Michelle Obama no hará campaña por él

Tras el escandaloso divorcio, en el que Buhle acusó a Hunter de infidelidad y abuso de sustancias, Michelle sintió que Buhle fue injustamente tratada por la familia Biden, lo que provocó su alejamiento. Además de su descontento con la situación de Buhle, Michelle Obama ha expresado su aversión a la política partidista.

Esta combinación de factores ha resultado en su ausencia notable de la campaña de 2024, a pesar de que su esposo, el expresidente Barack Obama, ha estado activo en apoyar la reelección de Biden. Barack ha participado en recaudaciones de fondos y ha aparecido en videos promocionales para la campaña, pero lo ha hecho sin la compañía de Michelle.

La relación entre las familias Obama y Biden ha tenido sus altibajos. En 2015, cuando el entonces vicepresidente Biden estaba considerando postularse para la presidencia, el presidente Obama lo desalentó, lo que generó tensiones. Además, polémicas en la familia Biden complicaron aún más la dinámica entre las dos familias.

Tensiones entre la familia Obama y la familia Biden no cesan

Un portavoz de la Casa Blanca desestimó los rumores de una ruptura, afirmando que las familias Biden y Obama son muy unidas y que cualquier afirmación contraria no está basada en hechos. Por otro lado, un representante de Michelle Obama señaló que, apoya la campaña de reelección de Biden, su amistad con Buhle sigue siendo un factor importante en sus decisiones.

En los últimos años, Michelle Obama se ha centrado en su grupo no partidista de registro de votantes, When We All Vote, en lugar de participar activamente en campañas políticas. Sin embargo, hay discusiones en curso sobre la posibilidad de que Michelle se involucre más en la campaña de Biden en el futuro.