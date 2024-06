“No estoy disponible para actuar con irresponsabilidad”: Presidente Boric descartó suspender el alza de las cuentas de la luz por millonaria deuda

Las cuentas de la luz sí o sí van a subir a partir del próximo lunes 1 de julio. Al menos así lo explicó el Presidente Gabriel Boric durante la mañana de este jueves 27 de junio, durante una entrevista en la Región de Magallanes, instancia en la que indicó que “no estoy disponible para actuar con irresponsabilidad” y suspender el alza de las tarifas.

De acuerdo a lo explicado por el Mandatario en la radio local Presidente Ibáñez, el congelamiento de los precios de la luz data desde 2019, y ha significado una millonaria deuda para el Estado, algo que no se puede seguir extendiendo.

“Como Presidente de la República tengo el deber de ser responsable y pensar, no en la próxima elección, sino en la sostenibilidad de las finanzas públicas pensando en las familias chilenas. Hoy dia producto del congelamiento de tarifas desde el 2019 en adelante se ha acumulado una deuda de 6 mil 500 millones de dólares”, aseguró.

“Deuda que no se paga sale más cara”

En ese sentido, el Presidente Boric añadió que “so es mucha, mucha, mucha plata y la experiencia que he tenido en el Gobierno es que deuda que no se paga sale más cara, por lo tanto, el ajuste que hay que hacer que es difícil, es un ajuste necesario porque si no, sería irresponsable de nuestra parte, yo se que no es popular, se que es difícil, pero insisto, deuda que no se paga sale más cara después”.

El Mandatario además reiteró que se están buscando los mecanismos para extender el subsidio para las cuentas de la luz a más familias.

“Comparto la preocupación que han manifestado distintos sectores respecto de que las familias más vulnerables tienen que tener más apoyo, por eso el subsidio, y estamos buscando el mecanismo para ampliar ese subsidio a más familias”, dijo.

Finalmente puntualizó que “no somos sordos ante esa demanda y quiero que sepan que vamos a buscar los mejores mecanismos, pero también es importante en esto ser muy responsable. Porque para mí lo más fácil sería decir ‘que se postergue y lo pague el próximo Gobierno’, pero eso finalmente terminaría dañando a los chilenos y chilenas y yo, por lo menos, no estoy disponible a actuar con esa irresponsabilidad. Y por lo tanto esta decisión que es difícil, hay que tomarla en resguardo de las familias que más lo necesitan”.