Estudio del Sernac detectó ofertas engañosas y precios inflados en el último ciber de junio

Lamentablemente ya no es novedad que las ofertas que se publicitan en los días de ciber no siempre son convenientes para los clientes, incluso, en algunas ocasiones, los precios son hasta más altos que cuando no están en oferta.

Conocida esta realidad, en el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) realizaron un estudio del periodo de ofertas tipo ciber y detectaron una serie de irregularidades en la fijación de precios de algunos productos, “que podrían ser considerados como infracciones a la Ley del Consumidor (LPC)”, señaló entidad en un comunicado.

Además, informó que tras “un análisis del comportamiento de las empresas”, se detectaron “precios inflados o casos en que no respetaron el valor ofrecido, entre otros inconvenientes”.

Análisis de precios

Según detalló el Sernac, “el análisis incluyó la revisión de reclamos recibidos de parte de los consumidores, alertas en redes sociales, monitoreo de los sitios web de las empresas y antecedentes recopilados por plataformas especializadas en el seguimiento de precios (Knasta y Ofertas Shark)”.

Tras la revisión se pudo verificar una eventual publicidad engañosa, “tales como “precios inflados”, esto es, precios que previamente al ciber fueron subidos y una vez llegado el día del evento, volvieron a su precio original para aparecer con descuento”.

Además, se corroboró que “algunas empresas no respetaron el precio publicitado, o porcentajes de descuentos que no eran válidos para todos los medios de pago”, agregando que si bien estas “situaciones fueron acotadas, es relevante tomar las medidas para evitar que se repitan en eventos futuros”.

El Sernac detalló que los descuentos u ofertas engañosas, se generan cuando “las empresas establecen un precio de referencia “inflado” para generar un mayor porcentaje de descuento”, lo cual, según el organismo “se detectó en la venta del producto Sérum Clinique por parte de Paris.cl, el cual se promocionaba a un valor de $69 900, con un porcentaje de descuento de un 65%, utilizando como precio de referencia $198 900″.

No obstante, prosigue el comunicado, “se pudo observar en los sitios de monitoreo que días antes del evento, dicho producto tenía un precio de referencia cercano a $100 000, el cual se subió a $198 900 el día 3 de junio, es decir, durante la primera jornada del ciber. Por ende, el porcentaje de descuento real no es 65%, sino que sólo un 30%”, afirmaron.

En cuanto al respeto de los precios, descuentos o promociones, el ente fiscalizador indicó que “este caso se encontró en la venta del juguete Guante Súper Puños Gamma Hulk Avengers, comercializado por Falabella.com, donde según la información del sitio web, el producto tenía un valor referencial de $33 990, pero por en el ciber se promocionaba a $19 990, esto es, con un 41% de descuento”.

Sin embargo, señala el comunicado del Sernac que “al pasar el producto al carro de compras, el precio volvía a ser de $33 990, no respetando de esta forma el descuento promocionado”.

Por último, también se detectó que el porcentaje de descuento informado no era válido para todos los medios de pago, como se evidenció “en la venta del Mouse Logiteh G, comercializado por la empresa SP Digital, el cual tenía un valor de $100 990. Se observó que el descuento por el ciber era de 41%. Sin embargo, dicho valor sólo aplicaba si la persona pagaba vía transferencia, pues para el resto de los métodos de pago la promoción sólo era de un 38%, el cual no estaba informado oportunamente”.

Acciones

En el Sernac informaron que “oficiarán a las empresas para obtener mayores antecedentes, y en caso de comprobar los incumplimientos, tomará las acciones que considere pertinentes para resguardar los derechos de las y los consumidores.

Además, “remitirá los hallazgos a la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), para que tome las medidas pertinentes, y de esta forma evitar que este tipo de situaciones se repitan a futuro”.