Presidente Gabriel Boric sostiene tenso diálogo con vecinas de Punta Arenas: “Eso no se lo voy a aceptar”

Fue previo a la entrega de terrenos para la construcción de la Biblioteca y Archivo Regional de Magallanes, que el Presidente Gabriel Boric se acercó a un grupo de vecinos de la población Silva Henríquez de Punta Arenas, quienes se encontraban protestando en el frontis del edificio.

Según informó Emol, en el lugar el Mandatario escuchó por varios minutos a las dirigentas vecinales que reclamaban por la contaminación de las aguas en la zona, atribuyendo el problema a las tomas del sector.

Ante la queja de las vecinas, el Presidente señaló que iría “de sorpresa para ver qué esta pasando”, y valoró a los pobladores por haberle transmitido su problemática, asegurando que es “muy buena cosa que me cuenten. Para eso estamos las autoridades, para escucharlos”.

“No se lo voy a aceptar”

El Mandatario y los vecinos continuaron el diálogo hasta que una de las personas comenzó a cuestionar que ciudadanos extranjeros tendrían acceso a viviendas gratis y de manera mucho más rápida que los chilenos, lo que fue rechazado tajantemente por el Presidente Boric.

Presidente Boric y vecinas de Punta Arenas. Pantallazo.

“Si nosotros los chilenos, nos vamos al país de ellos, ¿nos van a dar las garantías que tienen ellos? Tienen casa, tienen salud, tienen todo gratis”, afirmó una vecina, lo que fue refutado por el Presidente: “Eso no se lo voy a aceptar, es que no se lo voy a aceptar, es que no es cierto”.

Asimismo, el jefe de Estado fue tajante en señalar que “a nadie se le está regalando nada de la nada. Este como mito que dice que a los extranjeros se le regalan casas por ser extranjeros, no es cierto. Muéstreme un caso”, sostuvo.

Por tal razón, el Presidente Boric pidió prudencia al momento de lanzar acusaciones asegurando que no basta con decir, ‘yo tengo gente’, señora, dígame un caso, nombre y apellido y yo voy a verificar ese caso, pero esa cuestión de tirarlo al aire.”

Finalmente, el Presidente zanjó la discusión señalando que “el problema que tienen ustedes independiente de esto, es real y ese problema, como Estado, tenemos que darle una situación”.