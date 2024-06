“Fue como tirarme un balde de agua fría”: Marlen Olivari habla sobre cómo enfrentó el complejo diagnóstico de su padre

Hace algunos días, Marlen Olivari preocupó a sus seguidores tras dar a conocer que su padre se encuentra atravesando un delicado estado de salud. Ahora, la showoman quiso profundizar sobre esta situación, y en un episodio de “Podemos Hablar” que se emitirá este domingo, se abrirá en extenso sobre el diagnóstico de Hemorragia Craneal Aguda que le detectaron a su papá.

Fue hace algunos días que la exintegrante de “Morandé con Compañía” alarmó a sus seguidores al pedir una cadena de oración por su padre, generando gran preocupación entre su comunidad.

Ahora, en el programa de CHV, Olivari relató el duro momento en el que recibió el diagnóstico de su padre, describiéndolo como un golpe devastador. “Fue súper fuerte”, afirmó la modelo, para luego explicar: “Porque a mí me tocó sola el momento cuando le detectaron esto (hemorragia craneal aguda)”.

Olivari detalló que, como familia, decidieron realizar un escáner para comprender mejor el estado de salud de su padre. “Yo estaba esperando en la salita, entra el doctor y me dice ‘señorita, a su papá hay que internarlo de inmediato’. A mí fue como tirarme un balde de agua fría porque no entendía de qué me estaba hablando”, recordó.

“Eso es riesgo vital”

El diagnóstico fue un shock para Olivari, quien relató el momento con evidente emoción. “El doctor me dijo que era una hemorragia craneal en el cerebro, por lo tanto, eso es riesgo vital. No podemos esperar mucho tiempo porque esto es urgente”, añadió.

La incertidumbre y la preocupación la acompañaron mientras esperaba que su padre fuera ingresado a la Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI). “Me fui a mi casa con la sensación de que qué pasa si más rato me llaman y me dicen que mi papá ya partió”, confesó.

La conversación en “Podemos Hablar” no solo se centró en la experiencia de Olivari, sino que también abrió espacio para reflexionar sobre la soledad que enfrentan los adultos mayores. La cantante Gloria Simonetti, otra de las invitadas, compartió su propia perspectiva. “Soy una persona de 76 años y tengo muchas cosas en la cabeza que tengo por hacer, pero voy contra el tiempo”, expresó Simonetti.

El episodio se podrá ver este domingo a las 22:30, en un nuevo capítulo que contará con la presencia de Felipe Vial, Kurt Carrera, Gloria Simonetti y Marlen Olivari.