“¡Exijo que salga de la sala!”: Diputada Marisela Santibáñez denunció acoso sexual por parte de asesor parlamentario en plena sesión

En medio de la sesión extraordinaria de las comisiones de Minería y Energía de la Cámara de Diputados y del Senado, destinada a discutir alternativas para mitigar el alza de las cuentas de electricidad, se produjo un inesperado y grave incidente. La diputada Marisela Santibáñez (PC) tomó la palabra para realizar una grave acusación en contra de un asesor parlamentario.

PUBLICIDAD

“En esta sala hay una persona que me acosó sexualmente, yo no voy a exponer ni su nombre ni el diputado que lo tiene contratado, pero yo exijo que esa persona salga o me retiro yo”, manifestó con firmeza la diputada Santibáñez, interrumpiendo la sesión que contaba con la presencia del titular de Energía, Diego Pardow.

Enseguida la parlamentaria sostuvo: “Acá somos parte de un gobierno feminista, así nos declaramos” y añadió visiblemente afectada: “Me pone muy mal este tema, fue algo que a mí me costó demasiado enfrentarlo, lo digo sinceramente por todas las mujeres que estamos aquí presentes... ¡Exijo que salga esta persona de la sala!”.

Sus palabras no pasaron inadvertidas en la sala, por lo que el senador Juan Luis Castro, presidente de la comisión conjunta, tomó cartas en el asunto de inmediato. Tras escuchar la petición de Santibáñez, decidió suspender la sesión y solicitó la salida de todos los presentes, incluyendo a los asesores parlamentarios.

Posteriormente, la sesión se reanudó ya sin el involucrado.

Diputada Santibáñez dio a conocer los hechos

Más tarde, la propia diputada entregó mayores detalles sobre lo ocurrido, pero sin entregar la identidad del sujeto involucrado.

“Había un asesor, que yo no voy a nombrar ni al diputado ni a la persona por respeto a su familia y por respeto al diputado que lo sigue teniendo contratado que yo no tenía ese conocimiento”, partió declarando la parlamentaria según consignó T13.

PUBLICIDAD

Enseguida relató: “Esto pasó hace bastante tiempo, hace cinco años, y fue un tema brutal. Cuando a ti te ofrecen cosas o sexo explícito por teléfono no es fácil, y siendo yo una persona de un perfil bastante firme. Tengo un perfil que parece que soy de encarar a cualquiera, pero en esto es donde uno puede entender a las víctimas, y yo también me considero una en este sentido”.

“Estar a menos de un metro de la persona que te ofreció explícitamente cosas por teléfono, me afectó enormemente el día posterior a ese, teniendo yo situaciones complejas en la Fiesta de los Abrazos y agradezco porque somos considerados y nos hemos considerado un gobierno feminista”, concluyó la política chilena.