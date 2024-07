Mamá de Franco Vargas anunció posible querella contra diputado Johannes Kaiser tras tensa sesión en la Cámara: “Es un mentiroso”

Indignación provocó en redes sociales y entre algunos de los asistentes a la comisión que investiga la fatal marcha de un grupo de conscriptos a Putre, en abril pasado, luego de los fuertes dichos del diputado Johannes Kaiser sobre el joven soldado de 19 años Franco Vargas, quien murió tras la actividad, hecho que investiga la justicia civil.

Fue en ese contexto, que el parlamentario apuntó al “sedentarismo” y al “consumo de drogas” como factores que podrían haber propiciado la muerte de Franco Vargas, argumentando que este tipo de ejercicios siempre se han realizado en el Ejército sin estos resultados fatales.

“No nos equivoquemos, ha cambiado el estado físico de los conscriptos que han llegado a las Fuerzas Armadas en razón de una serie de situaciones que se dan en la vida civil; mayor sedentarismo y el consumo de drogas, que está muy generalizado en nuestra juventud”, aseguró el diputado Kaiser, lo que provocó que Romy Vargas, madre del joven fallecido, que estaba presente en la sala saliera entre lágrimas del lugar, luego de enrostrarle al parlamentario lo desubicado del comentario.

Romy Vargas estudiará querellarse contra Kaiser

Así, tras la tensa sesión, Romy Vargas dio un punto de prensa para condenar los dichos de Johannes Kaiser, rechazando enfáticamente que su hijo hubiese consumido drogas.

“Aquí no se va a permitir que se insinúe que mi hijo consumía drogas, porque eso es totalmente falso. No voy a permitir que la gente que quiere defender a los militares vengan a decir que es culpa de los chicos”, dijo la mujer, completamente indignada con lo ocurrido.

A lo anterior agregó que “esto es un rumor que salió del regimiento, porque los militares están desesperados inventando que los chicos salen a comprar drogas porque quieren salvarse, no quieren asumir su responsabilidad”.

Sobre Kaiser, la madre de Franco Vargas añadió que “que venga un diputado sin siquiera tener una fuente fiable o algún examen a decir que mi hijo podría ser consumidor de drogas, no lo voy a permitir. No puede andar diciendo eso para defender a los militares, no puede llegar a esa bajeza tan asquerosa, no tiene decencia ni conciencia moral”.

Pese a todo y al difícil momento que tuvo que presenciar, Romy Vargas aseguró que seguirá asistiendo a la comisión porque “es una lucha que estoy dando por Franco” y puntualizó que no descarta tomar acciones legales contra Johannes Kaiser “porque no puede venir y llenarse la boca y menos en una comisión. Es un mentiroso”.