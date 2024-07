Nuevo delegado presidencial metropolitano debuta dando explicaciones por el uso de una polera del Negro Matapacos

En su primera actividad pública como nuevo delegado presidencial de la región Metropolitana, el socialista Gonzalo Durán tuvo que salir a responder los cuestionamientos de la oposición, quienes criticaron su designación por el hecho de haber usado una polera el año 2020 con el íconico perro Negro Matapacos.

El exalcalde de Independencia sostuvo que “la única polera que he usado en mi vida que ha sido objeto de controversia, es una polera que me regalaron en una actividad del Apruebo en el contexto del proceso constituyente uno″. Agregando que “es una polera que no tiene expresión alguna en contra de ninguna institución ni persona, que no tiene expresión alguna de ofensa hacia ninguna persona”.

Asimismo, el nuevo delegado presidencial metropolitano argumentó que “yo tengo una larga trayectoria de trabajo colaborativo con las policías. Quiero decirles que fui jefe de seguridad en la región Metropolitana en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet”.

Además, sostuvo que durante “los 12 años como alcalde he trabajado codo a codo con las policías y sin perjuicio de eso. Y con el convencimiento de que para enfrentar los desafíos en materia de seguridad hay que trabajar colaborativamente siempre con las policías”.

Alto mando

Gonzalo Durán aseguró también que durante el “momento de más polarización que se produjo en algún momento por esta polera, adicionalmente tomé el resguardo de tener una extraordinaria conversación con el alto mando de Carabineros que ha dado completamente por superado este episodio hace mucho tiempo. Y revivirlo creo que simplemente es una manera de contribuir a nuevamente generar divisiones en torno a lo que nos une”, sentenció.

Por último, Durán calificó las críticas como algo “un poco ficticio y extemporáneo” y reiteró que espera reunirse con los diputados que las realizaron, porque “creo que parlamentarios, alcaldes, cada uno de los órganos del Estado en la región Metropolitana tenemos que sentarnos a ver cómo hacemos más eficiente nuestra lucha contra la delincuencia. Ese es el motor que nos mueve”.