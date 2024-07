Por “incidente de ciberseguridad”: Isapre Colmena cumple sexto día sin servicios para afiliados

Seguramente los 620 mil afiliados de Colmena no deben estar muy felices. Esto, porque desde el pasado jueves 27 de junio que la empresa reportó problemas de acceso a sus plataformas virtuales, lo que impidió la conexión de las personas a los distintos servicios de la Isapre.

PUBLICIDAD

“Sigue caído y no puedo pedir un reembolso”, es uno de los reclamos de los clientes afectados hace seis días, consignó el medio Emol.

“Hemos detectado la concurrencia de un incidente de ciberseguridad en una parte de nuestra plataforma tecnológica. Este evento está afectando la disponibilidad de algunos de nuestros servicios, tales como emisión de bonos electrónicos, sitio web, sucursales y call center”, señaló días atrás la empresa.

El día sábado, Colmena señaló que “desde esta mañana la emisión de bonos electrónicos ambulatorios se encuentra operativa en todos nuestros prestadores en convenio”, indicaron. Sin embargo, según indicaron los afectados al citado medio que “hoy no está funcionando”.

“Nuestro equipo está trabajando para dar solución lo antes posible a esta incidencia. Lamentamos los inconvenientes”, aseguró Colmena.

Desde la Superintendencia de Salud informaron que se enteraron del problema el mismo jueves. Por lo mismo, notificaron a la empresa a reportar todo el incidente y enviar todos los antecedentes del caso una vez que el evento sea superado.

Advierten posibles riesgos para afiliados

Desde la red X, la cuenta Botchecker advirtió que “los datos personales de miles de afiliados (y mucho más) se encuentran en peligro de exposición”

“Isapre Colmena lleva 4 días bajo un ataque de ransomware que logró comprometer sus servidores. Los datos personales de miles de afiliados (y mucho más) se encuentran en peligro de exposición, ya que el atacante (Akira) no encripta datos sin antes robar la mayor cantidad de información sensible. No está disponible la emisión de bonos electrónicos, el sitio web, la App, sucursales físicas ni el Call Center”, publicaron.