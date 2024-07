“Que me quiten un millón”: Dra. Cordero ofreció parte de su salario como diputada para pagar cuentas de luz y reveló cuánto gana

María Luisa Cordero | Via X

La diputada María Luisa Cordero lanzó una inesperada y controversial solución ante el alza de luz que afectará a los ciudadanos de nuestro país, la cual consistió en que las altas autoridades donde parte de su dieta salarial para ayudar a las personas a saldar la deuda con las generadoras eléctricas.

PUBLICIDAD

La idea surgió mientras se encontraba en el programa de Vía X, “Todo va a estar bien”, en donde la profesional de la salud comentó que pese a no ser “simpatizante de izquierda abiertamente, pero no soy saboteadora porque es mi país (...) el alza no es culpa del presidente actual”.

Aunque, advirtió que sí es “una de las tantas mentiras y engaños de los que hemos sido víctimas (...) lo podrían haber ventilado: ‘Chilenos todos, estamos hasta el cogote con las cuentas eléctricas’”, expuso la parlamentaria.

Consultada sobre una posible solución a este dilema, la dra. Cordero aseguró que una opción podría ser “copiarle a Milei” y despedir a las personas contratadas por el Estado. De igual manera, se refirió a los altos sueldos que reciben las personas que trabajan para la nación, entre ellos el actual presidente de Codelco.

La inesperada propuesta

Posteriormente, la diputada Cordero invitó a que los altos cargos se pongan para pagar la millonaria deuda acumulada con las generadoras eléctricas.

“Qué pasaría si el presidente Boric dijera: ‘Vamos a pagarlo entre todos’. Por ejemplo, a mí, que soy diputada, que me quiten un millón de pesos de la denominada dieta”, propuso.

De pasada, reveló cuánto es su sueldo por ser diputada de nuestro país: “Ojalá todas las dietas fueran como lo que gano yo. Yo gano $5 millones 600 al mes. Eso es lo que me transfieren en mi cuenta bancaria”.

“Entonces, que me digan: ‘Qué tal, doctora Cordero, póngase con un palito para pagar la cuenta’. Altiro se lo firmo”, cerró.