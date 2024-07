Ministro de Justicia descartó el cierre de Punta Peuco o cualquier otra cárcel del país debido a la sobrepoblación penal

El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a la la solicitud realizada por la Cámara de Diputados de cerrar la cárcel de Punta Peuco o trasladar al recinto penitenciario a mujeres embarazadas o aquellas con hijos lactantes.

PUBLICIDAD

El secretario de Estado explicó que la medida es impracticable debido a la sobrepoblación penal que existe en las cárceles del país, por tanto, “no tenemos posibilidad de cerrar ningún establecimiento penal en la actualidad”, subrayó el ministro.

Asimismo, sostuvo que los parlamentarios tienen el “legítimo derecho a reivindicar el cierre de Punta Peuco como un penal exclusivo”, no obstante, recalcó que “no puedo negar los hechos, no puedo negar los datos. Es mi responsabilidad, no solo frente al Presidente de la República, sino que frente a mi desempeño ante la sociedad”, señaló el ministro de Justicia.

Punta Peuco

El ministro Luis Cordero detalló que en Punta Peuco hay 135 personas cumpliendo condena por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura, mientras que en Colina 1 hay otros 181 condenados.

Además, aclaró que “Punta Peuco está en una zona donde carece de agua. Esa es una zona, de hecho, tiene un predio al costado que hace bastantes años compró el Estado de Chile para la construcción para Gendarmería y no se puede construir porque no hay agua, se abastece con camiones aljibes. Eso implica que esa zona, desde el punto de vista penitenciario, no hubiese podido ser densificada ni aumentada”.

Por otra parte, agregó que “dada la sobrepoblación que nosotros tenemos, trasladar, cerrar ese establecimiento penal, o cualquier otro en el país, es imposible”.

Finalmente, respecto a la posibilidad de acondicionar Punta Peuco para mujeres embarazadas que están privadas de libertad, el ministro de Justicia señaló que tampoco es viable, “no solo por las razones que he explicado y que parecieron ser bien evidentes, no es posible. Sino que, además, porque la decisión del Ejecutivo en el caso de madres de hijos con menores de dos años y mujeres embarazadas que están en prisión, en opinión del Ejecutivo, ellas no debieran estar en prisión”.