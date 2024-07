Hallan cuerpos sin vida de una madre y sus dos hijos al interior de una casa en Chiloé

Durante esta jornada de día jueves, fueron hallados los cuerpos sin vida de una madre y sus dos hijos al interior de su casa en la comuna de Quellón, en Chiloé. En estos momentos, el personal policial se encuentra realizando las diligencias para esclarecer qué sucedió y descubrir las causas de las muertes.

Según la información publicada por el medio La Opinión de Chiloé, la familia fue encontrada sin signos vitales en una vivienda ubicada en el pasaje Entel, del sector chilote.

Se trata de Rosa Legue Carimoney (39 años) y de sus hijos Luciano y Camilo Campos Legue, de 10 y 6 años, respectivamente.

Los cuerpos fueron encontrados por el excuñado de la mujer, quien se dirigió al domicilio para cortar leña y, al no obtener respuesta tras reiterados llamados a la puerta, ingresó por la cocina y encontró los cuerpos en el suelo, sin signos vitales.

“Fue una tremenda sorpresa, no lo podía creer. En la mañana llamé a mi sobrinito, pero no me contestó”, expresó el familiar, según consignó el portal de ADN.

La investigación

En este lugar ya comenzaron las pericias de rigor por parte del Ministerio Público y del equipo especializado de criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) para recabar toda la información sobre este extraño caso, que impactó a los vecinos del sector.

En este contexto, es donde el fiscal de Quellón, Fabián Fernández Gatica, comentó: “Cerca del mediodía se dio cuenta del hallazgo de tres personas fallecidas al interior de una residencia. Se trata de una mujer de 39 años y sus dos hijos menores de edad”.

En esa línea, el alcalde de la comuna, Cristian Ojeda, aseguró que el crimen consternó a toda la comunidad y que están todos los equipos pertinentes trabajando en el lugar.

“Es una situación muy difícil que enluta en nuestra comuna de Quellón”, expresó el jefe comunal a BioBio.cl