Denuncian maltratos a adultos mayores en hogar de Pudahuel: Le sacaban la sonda y dormían con ratones

Durante esta jornada, se dio a conocer una denuncia en contra del hogar de adultos mayores “Betania” en Pudahuel, región Metropolitana, por descuidos, mala alimentación, precarias condiciones y hasta la presencia de ratones en las instalaciones.

La información fue revelada en un reportaje de T13, en donde expusieron que en marzo de este año comenzaron los primeros reclamos en su contra por el mal funcionamiento del centro.

Cabe destacar que el recinto es una de las 12 residencias que administra la Fundación San Vicente de Paul, la cual acoge a casi 80 adultos mayores en sus centros y un mes de estadía cuesta 850 mil pesos.

La denuncia de Gloria

Una de las denunciantes fue Gloria, quien relató que internaron a su padre (87) en dicho hogar y al principio, le llamó la atención “la despreocupación que hubo con mi papá”. De hecho, algo que comenzó a levantar sus sospechas de algo extraño fue la drástica baja de peso de su progenitor, quien cuando ingresó al hogar pesaba 70 kilos, y en menos de un mes, bajó 10.

Asimismo, hubo una noche que recibió un llamado del hogar, informando que su papá despertó con una inflamación en la pierna y que debía llevarlo de urgencia a un centro asistencial sin más explicación.

Gloria asegura que desde el hogar le habían notificado una simple inflamación, pero tuvieron que operar a su papá de urgencia porque tenía el fémur quebrado hace al menos dos días.

Tras el alta médica, el padre de Gloria regresó a la residencia, sin embargo, su condición empeoró.

“Mi papá pedía ir al baño y cuando llegó, ahí lo tenían forzado con pañales y no lo llevaban al baño. Más encima tengo fotos, me lo entregaban dopado... mi papá no estaba como está ahora”, expuso la mujer al canal de televisión.

Una de las razones por las que Gloria decidió dejar a su progenitor en este recinto es que necesitaba que se hicieran cargo de sus necesidades médicas, debido a que sufre de Alzheimer.

¿Trabajadores sobrepasados?

Aunque esta no es la única denuncia que tiene el centro, y es que además habría un mal funcionamiento del hogar ubicado en Pudahuel.

Según las palabras de trabajadores y extrabajadores fuera de cámara, el centro tiene tantos adultos mayores que no dan abasto para cuidarlos a todos. Asimismo, aseguran que tienen que seguir una particular regla: todos los pacientes deben estar de pie a las ocho de la mañana.

Hay ratones en las camas

No obstante, esto no sería todo. En el reportaje de Canal 13 también se muestra la presencia de un ratón en lo que serían las dependencias de este recinto.

“Una compañera de trabajo encontró un ratón en la cama de una abuela cuando estaba sacando las frazadas. Durmió con un ratón toda la noche, no tenía como avisar porque es postrada, no habla, en todo la tienen que ayudar. Ella no tenía cómo avisar que había algo en su cama”, aseguró uno de los exfuncionarios.

Incluso, algunos extrabajadores que si algunos pacientes “llegan con una sonda al hogar, ellos (otros funcionarios) se la sacan porque le están alargando la estadía del hogar”.

Encima, acusaron la aparición de un brote de sarna en abril, la cual habrían intentado ocultar. “Claramente en la enfermería estaban los tratamientos de la sarna de los mismos pacientes... nos ocultaban a nosotras como cuidadoras que ellos estaban con sarna”, relatan lo extrabajadores.

“Si yo reclamaba mucho, a mí me dejaban sin trabajo... verlos quedar postrados, verlos quedar comiendo con sonda, viéndolos morir en las peores condiciones para mí fue súper fuerte”, cierran.

¿Qué dijo la Seremi de Salud?

La Seremi de Salud fiscalizó el hogar Betania el pasado martes 18 de junio, y tras una inspección a las dependencias, cursaron un sumario sanitario al recinto por falencias detectadas.

“Falta de lavamanos en 5 habitaciones de pacientes postrados, que es lo exigido por normativa, y en enfermería, medicamentos con fecha caducada”, detalló la organización.

En esa línea, agregaron que “en el momento de la fiscalización, las personas mayores se encontraban en buenas condiciones, no evidenciando posible maltrato”.

Con respecto a la supuesta sarna, señalaron que “ocurrieron en fechas diferentes, por lo que no fue catalogado como un brote, todos recibieron tratamiento adecuado recetado por el personal del consultorio comunal”.

Por otra parte, sobre la presencia de los roedores en el recinto, esta no pudo ser verificada por la autoridad sanitaria.

En relación al sumario, este exige la corrección de las falencias detectadas dentro de un plazo acotado. En caso de no cumplir, las multas pueden llegar de hasta los 65 millones de pesos.

Por su parte, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), aseguraron supervisar y capacitar a los cuidadores para asegurar el bienestar de los adultos mayores y que la visita al hogar denunciado fue hace solamente dos semanas.

“Dentro de nuestros registros no tenemos ninguna denuncia hacia Senama, respecto a una vulneración de derecho en ese establecimiento (...) nosotros vamos a tomar todas las medidas necesarias para acompañar estos procesos y el bienestar de los adultos mayores”, explicó Claudia Asmad, directora nacional de Senama.

Las declaraciones de la fundación

Los denunciados también salieron a alzar la voz, y en este caso fue Felipe Saúl, el gerente hogares San Vicente de Paul, quien salió desmintiendo la situación.

“Respecto a las fotos de maltratos, de hematomas, recibimos hace poco la supervisión de Senama (...) y en el acta que ellos dejan nos felicitan y nos dicen que no hay ningún atisbo de que pueda existir una situación como la que mencionan”.

“Yo creo que Senama es el que tiene que hacer referencia, y ahora que nos fiscalizaron hace tan poquito, nuevamente nos dicen que no hay nada que tengamos que preocuparnos, que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de un modo correcto”.

Con respecto a la presencia de los ratones en las camas de los adultos mayores, Felipe aseguró que es un hecho puntual y que por el momento “es difícil responder a denuncias anónimas, porque tenemos canales formales para escuchar. En general, cuando han ocurrido situaciones difíciles, el primero que se acerca es el apoderado y pone una queja formal, nadie va y no se hace cargo. No hemos recibido ninguna queja formal por estas denuncias”, cerró en el reportaje.