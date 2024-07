Dra. Cordero revela la intención secreta de Cathy Barriga luego de llevarla a tribunales

En octubre de 2018, fue muy comentado por la opinión pública el supuesto informe psiquiátrico de Cathy Barriga elaborado y difundido en televisión abierta por la Dra. María Luisa Cordero.

“Los rasgos histéricos son teatralidad extrema, gran sensibilidad a la crítica y el infantilismo por todo se enojan, se taiman, se molestan”, señaló en dicha ocasión la médico psiquiatra, en conversación con “Muy Buenos Días”.

“A Cathy le falta engrosar su piel. Frente a cualquier dificultad se arma un escándalo, se victimiza y se pone desconfiada”, consideró la profesional de la salud mental.

Producto de estas aseveraciones, la entonces alcaldesa de Maipú encontró que la forma de resolver el diferendo era a través de la justicia y se querelló contra la Dra. Cordero. La psiquiatra, que repasó al abogado de la exchica “Mekano” antes de asistir a Tribunales, luego de realizada la audiencia debió pedir disculpas públicas a Barriga. Este jueves doctora sacó a colación el controversial episodio en el programa “Francamente”, conducido por Patricia Maldonado.

La “Maldo” se refirió al actual estado judicial de la exjefa comunal, quien permanece en arresto domiciliario por el proceso que enfrenta, por supuestos manejos fraudulentos en la gestión en Maipú.

¿Qué le contó el abogado de Cathy Barriga?

“La Cathy Barriga no debería estar en su casa, la Cathy Barriga debería estar presa mientras siga el proceso. Es mucha la plata que hay de por medio”, indicó la cantante.

A raíz de este comentario, la hoy diputada arremetió. “¿Tú te acuerdas de lo arrogante que fue porque yo dije que tenía un trastorno histriónico de las personalidad? Su abogado me lo contó a mí. Me dijo ‘ella me dio la orden de meterla presa y sacarle siete millones para su obra social de Maipú’”, reveló.

“Y resulta que el despilfarro no es delito en Chile. Yo voy a presentar una moción para que el despilfarro se transforme en delito porque no puede ser. Yo a esta mujer le puse la ‘madame déficit’ porque gastó no se cuántos miles de millones en monos, trapos y porquerías”, sentenció.