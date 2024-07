Gina Rodriguez habla del estreno de temporada de ‘No estoy muerta todavía’

La serie ‘No estoy muerta todavía’ concluyó la segunda temporada con el fantasma de Duncan, padre de Lexi, apareciéndosele a la protagonista Nell mientras se sometía a una cirugía. Cuando volvió en sí, Duncan no parecía recordar nada sobre su experiencia en el plano espiritual, hasta que recordó la sensación de viajar en el Prius de Nell como un fantasma. “Esto establece una trayectoria muy interesante y emocionante para Nell sobre cómo será la vida de la protagonista ahora que alguien, especialmente este alguien, conoce su secreto, algo que ella ha guardado con mucho celo y que cambia por completo la trayectoria de la serie en esta tercera temporada” admite la productora ejecutiva y protagonista Gina Rodríguez.

La serie surgió cuando Rodríguez leyó el libro ‘Confessions of a Forty-Something F**k Up’.

“Me encantó. Trata de segundas oportunidades y era increíblemente conmovedor, sabía que requeriría a alguien que tuviera esa increíble mezcla de comedia y patetismo, pero también corazón. Entonces recurrí inmediatamente a David y Casey, los creadores de ‘This is Us’ que habían creado una de mis comedias favoritas de ABC, ‘The Real O’Neals’. Su trabajo quedó evidenciado el año pasado y no puedo esperar a compartir los episodios de este año porque son incluso mejores que el año pasado” apuntó.

La estrella de origen latino guía con su talento para la comedia, una serie que se ha convertido en la comedia multiplataforma más vista de ABC en casi cuatro años. “No sé del todo qué significa eso, pero me quedo con lo más visto y cuatro años. Sé que eso es algo bueno. El estreno atrajo a 8 millones de espectadores, lo cual también sé que es algo bueno”, dijo Rodriguez. En esta segunda temporada, los creadores han decidido entrar en un territorio nuevo que supone un gran estrés para todo el equipo creativo. “Lo combatimos con mucho medicamento y meditación. Es broma. Es fantástico estar rodeado de un grupo tan maravilloso delante y detrás de la cámara” reveló la actriz.

Q: ¿Han cambiado tus expectativas con respecto a la serie? El año pasado rodaste embarazada y este año llevas a tu bebé al rodaje.

GINA RODRÍGUEZ: Sí. Pero, para mí, curiosamente, rodar la serie es igual de fácil, maravilloso, divertido y desafiante como lo fue la primera temporada. Es cierto que tuve que esconder la barriga y lidiar con las náuseas o el cansancio, o el hecho de que un ser estaba creciendo y estuve embarazada como si fuera un pequeño elefante. Sin embargo, fue algo realmente especial. Ahora, en esta temporada, tengo a mi hombrecito conmigo y a mi maravilloso esposo, y a esta increíble familia de la serie que lo protege y todos se relacionan con él. Espero que mi hijo aprenda a caminar en este rodaje porque han creado un entorno que creo es revolucionario. Tenemos una sala de juegos para que todos los padres traigan a sus hijos y hay citas para jugar entre los hijos de los escritores y los niños de los encargados de iluminación , el elenco y de todo el equipo. Un ambiente así permite que haya un espacio fluido para ser madre y actriz y poder resolver ambas cosas sin estresarte. Yo me dedico al cine y a amamantar. En el futuro, grabaré una escena y me iré al trailer a cocinar pavo, frijoles y guisantes porque a mi familia nos encanta el pavo, los frijoles y los guisantes.

Q: ¿Tu marido también trabaja en la serie?

GINA RODRÍGUEZ: Sí. Tengo mucha suerte. De verdad, la experiencia de esta serie está siendo algo increíble. Mi esposo ha dejado de lado su carrera en este momento para cuidar a nuestro hijo, estar en el set y permitirme a mí estar con mi hijo mientras trabajo. Dean, el productor, siempre habla de incluir sorpresas para la audiencia, para mí, para mi marido y para mi hijo. Él fue quien decidió incluir a mi marido. El ya rechazó un papel porque según dice: ‘Tengo que estar con el bebé. No tengo tiempo’. Pero se permite alguna aparición. Yo crecí con los roles invertidos, y es muy empoderador. Mi marido cuida al bebé. En mi experiencia, los roles son muy frecuentes, pero en mi viaje, muy a menudo los roles se invirtieron. Y luego tengo a mis suegros y a mis padres que siempre están alentándome para que no me siente culpable de trabajar y alejarme de mi hijo cada mañana al dejarlo. Cuando siento que no puedo tenerlo todo, me recuerdo que soy una privilegiada y que lo tengo todo. Mi familia me ayuda a hacer realidad mis sueños.

Q: Cuando terminas la primera temporada de una serie que ha sido un éxito, ¿cómo son las conversaciones sobre afrontar la segunda temporada?

GINA RODRIGUEZ: He descubierto que gran parte del éxito en el arte es desinhibido. Yo estoy rodeada de artistas increíbles en los que me apoyo para triunfar. Confío en el talento de los creativos, de los guionistas, del director, del elenco… no tengo dudas. Hay pocas preocupaciones cuando se trata de hacer arte rodeado de gigantes. Eso es lo que tenemos en esta serie. La mejor decisión que he tomado fue estar rodeada de personas que son sustancialmente mejores que yo.

Q: Cuando cuentas con un elemento sobrenatural en el programa, parece que la primera temporada establece esas reglas y se asegura de que la audiencia las entienda. Pero en las siguientes temporada, ¿puedes jugar con esas reglas o ampliarlas de alguna manera sobre cómo y cuándo Nell ve estos fantasmas y por qué?

GINA RODRIGUEZ: No creo que las reglas cambien, pero empiezas a aprender nuevos trucos sobre cómo introducir fantasmas, eliminar fantasmas y todo ese tipo de cosas. Así que creo que se nos ocurrieron un par de formas nuevas para hacer que aparezcan y no aparezcan, pero las reglas siguen siendo las mismas. No pueden tocar nada, no pueden tocar a nadie. La parte difícil es elegir cuándo están ahí y cuándo no. Si hay dudas, terminas filmando cada escena un par de veces de diferentes maneras, una con el fantasma y otra sin el fantasma, y luego, al editar, decidimos cómo y cuándo.