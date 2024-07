Biden ante opción de retirarse de la carrera presidencial: “Si Dios Todopoderoso bajara y me dijera eso, tal vez lo haría”

MADISON, Wisconsin. EE.UU. (AP) — Luchando por salvar su campaña de reelección, el presidente estadounidense Joe Biden declaró este viernes que su desastroso desempeño en el debate de la semana pasada fue un “mal episodio” y que “no hay indicios de ningún problema de salud grave” en una entrevista para la cadena ABC, la cual generó expectativas y es considerada una prueba significativa de su capacidad para ocupar el cargo.

“No hice caso a mi intuición en lo que respecta a la preparación”, le dijo Biden a George Stephanopoulos, de ABC. También agregó que “estaba cansado” y que “tuve una mala noche”.

Stephanopoulos estuvo afiliado al Partido Demócrata del presidente Biden, fue asesor y director de Comunicaciones de la Casa Blanca en el primer período de Bill Clinton y trabaja desde 1996 en ABC.

Ante la pregunta de si hubo otros “episodios” como el del jueves 27 de junio, Joe Biden contestó: “¿Puedo correr los 100 metros planos? No. Pero estoy en buena forma”. Cuando fue consultado si de ser convencido de que no puede vencer a Donald Trump bajaría su candidatura, el presidente de Estados Unidos le dijo a Stephanopoulos que “dependería de...de si Dios Todopoderoso bajara y me dijera eso, tal vez lo haría”.

Crece la presión para que Biden se baje de la carrera presidencial

Sin embargo, los ingentes esfuerzos del aspirante demócrata de 81 años de edad para corregir el rumbo tras su desempeño en el debate aún no logran sofocar las frustraciones internas en su partido.

Un influyente senador demócrata trabaja en una incipiente iniciativa que alentaría al presidente a salir de la contienda, y los demócratas conversan discretamente sobre qué harán si el mandatario abandona la campaña, o qué significará si continúa en ella.

¿Cuál es la estrategia de Biden para seguir en carrera?

Pero en Madison, Wisconsin, Biden se concentró en tratar de demostrar su capacidad para seguir como candidato. Cuando le preguntaron si suspendería su campaña, respondió que descartaba eso “completamente” y se dijo “seguro” de que podría ejercer el puesto cuatro años más. En un mitin frente a cientos de simpatizantes reconoció su mediocre desempeño en el debate, pero insistió: “Voy a competir, y voy a ganar otra vez”.

“Derroté a Donald Trump, volveré a derrotarlo”, manifestó Biden con firmeza a la multitud reunida en una escuela secundaria local, una frase que ha repetido varias veces desde su participación la semana pasada en el debate de CNN.

Biden, que se apoyó en un teleprompter para efectuar sus declaraciones, atacó a su rival republicano casi de inmediato: recalcó que el expresidente Trump dijo alguna vez que “el ejército de George Washington ganó la revolución al quitarle a los británicos el control de los aeropuertos”. Mientras la multitud reía, Biden continúo: “Y ahora digan que yo me equivoco al hablar”.

En su discurso, Biden intentó darle la vuelta a los cuestionamientos que abundan en torno a su edad, preguntándole retóricamente a los asistentes si él era “demasiado viejo” para haber logrado la aprobación de leyes de control de armas, crear empleos y ayudar a aliviar la deuda de los préstamos estudiantiles.