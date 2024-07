“Es un presidente de curso más que de un país”: Cecilia Amenábar critica duramente el gobierno de Gabriel Boric y la situación cultural en Chile

La artista chilena Cecilia Amenábar, conocida por su relación con el fallecido músico Gustavo Cerati y su carrera como cantante y DJ, lanzó una mordaz crítica contra la gestión del Presidente Gabriel Boric. En una entrevista con The Clinic, Amenábar expresó sus dudas sobre la capacidad de Boric para liderar Chile, comparándolo con un “presidente de curso más que de un país”.

Durante la entrevista, Amenábar no se limitó a criticar a Boric, sino que extendió su análisis a la situación política de América Latina en general. Según ella, “la mayoría de los presidentes son bastante mamarrachos” y añadió que, en su opinión, no hay excepciones: “Creo que hay que tener una edad mínima para ser Presidente. Boric es un Presidente de curso más que de un país. Yo no vivo en Chile, pero me parece que es gente poco capacitada”.

Pero eso no es todo, Amenábar también destacó la falta de preparación académica del mandatario chileno: “A Boric lo reprobaron dos veces en abogacía. Ni siquiera terminó la universidad. No lo veo capacitado para manejar un país”. Asimismo, extendió su crítica a otros líderes de la región: “Milei, por otro lado, es un mamarracho. Perú, Bolivia lo mismo”.

“Retrocedimos 40 años”

En cuanto a la comparación entre el momento político actual y las pasadas dictaduras, Amenábar comentó que “a Chile lo comparo con Argentina y lo veo igual de mal. Recuerdo cuando aterricé en Chile post pandemia. Llevaba un año y medio sin venir. Era como un pueblo en Cochabamba (sic). Retrocedimos 40 años. Todo cerrado, apedreado. La cultura no existe. No hay revistas”.

La DJ enfatizó que, a diferencia de Chile, en Argentina todavía se valora la cultura: “El argentino, pese a todo, sigue leyendo y abriendo cafés literarios. Acá, en cambio, los apedrean. Lo que importa es el billete y la incultura. Es terrible”. Amenábar manifestó su deseo de contribuir a la cultura chilena, por lo mismo dio a conocer que cuando vuelve a Chile organiza eventos y tocatas en los pocos bares que quedan: “Es porque quiero aportar a mi país, quiero aportar cultura”.

Amenábar atribuyó el mal momento cultural de Chile a una falta de educación y de políticas de protección patrimonial: “La gente está ávida de cultura, de información. Cuando hay algo que se hace con cariño, lo sabe reconocer. En Chile tenemos los ojos vendados. Lugares tradicionales como La Casa Cena no existen”.

En ese sentido añadió que “las pocas casas bonitas que quedan no se restauran. No hay leyes que las protejan. Está todo cochino, apedreado. Este país parece un basurero. Tú vas a la playa y hay pañales con caca. ¿En qué país estamos viviendo? Es un problema educativo”.

Finalmente, Amenábar lamentó la influencia extranjera en la cultura chilena y la falta de espacios para el desarrollo cultural: “Chile es muy yanqui después de la dictadura. Hoy la gente se entretiene en un mall porque no tiene donde ir. El Bellas Artes estuvo cerrado todo el año. Hay que ponerse las pilas. Me da pena Chile. Tenemos que trabajar por el país”.