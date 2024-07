La “reina del engaño” continúa con sus fechorías: lleva una década estafando y María Elena Dressel fue una de sus víctimas

En 2018, se realizó una denuncia a una mujer, Viviana Campusano, por estar detrás de varias estafas por venta de ropa en internet, este caso llegó al mítico programa de Canal 13, “En su propia trampa”. A más de cinco años de la emisión de su capítulo, la denominada “reina del engaño” sigue con sus fechorías.

PUBLICIDAD

En “Teletrece” volvieron a revivir este caso después de la aparición de más acusaciones. Una de sus nuevas víctimas, Pamela Toro, mantiene una página en redes sociales para denunciar estas estafas. “Viviana ha engañado por lo bajo a unas 300 personas que son las que me siguen por la página, otras que me han contactado vía WhatsApp”, contó a Canal 13.

Campusano se contactó con Toro y la habría amenazado. “Ahí fue que ella me dijo ‘vimos que tienes hijos’, cosa que a mí me enculó, y ahí ya no. Me sentí amenazada por supuesto. Si me quiere agarrar y me saca en la mugre en la calle ya, pero con mis hijos no”, contó.

La “reina del engaño” al ser contactada por “Teletrece” y consultada sobre la supuesta amenaza que le hizo a Pamela, y Viviana dijo que “no me recuerdo en realidad, no recuerdo porque han pasado muchos muchos meses. Me acuerdo que sí hablé con ella por audio y le dije cómo lo solucionamos, cómo lo vemos. Y ella nunca quiso”.

La reina del engaño Captura: Canal 13

Años estafando

Acto seguido, Pamela mostró el audio que le envió Viviana a su WhatsApp. “La página me perjudica, no te voy a mentir, pero si no la quieres bajar, ¿Qué hago yo? ¿Voy a tu casa o contrato a alguien, no sé? ¿Qué hago? ¿Voy a tu casa, te pego, te suplico, querís que me arraste, qué querí?”, se escuchó.

El año pasado, la mujer detrás de la página de Facebook presentó una denuncia en contra de Viviana Campusano por estafa y amenazas. No ha sido llamada por la Fiscalía, y aceptó la devolución del dinero, pero está con remordimiento.

En el noticiario mostraron tres testimonios de mujeres que acusan ser víctimas de estafa de Campusano tras comprar ropa por internet, la cual nunca llegó a sus manos. Una de ellas señaló haber sido estafada en enero de este año.

PUBLICIDAD

La periodista María Elena Dressel encaró públicamente a la “reina del engaño” en 2018. “Tú lo único que haces es hacerle daño al emprendimiento de este país. Lo que estás haciendo es un daño a la gente que realmente es honesta y que realmente emprende, y emprende sus negocios a través de internet, se ve dañada por personas como tú”.

Hace 10 años, la exintegrante del “Buenos días a todos” fue estafada tras una compra de parkas a Viviana Campusano. “Nunca me respondió, nunca me pagó, nunca me devolvió la plata y nunca me dio los productos (...) Yo me pregunto cómo es posible que una persona que tiene tantas denuncias y nunca haya pesado la justicia sobre ella y siga estafando”, cerró.

Las denuncias que están en contra de Viviana Campusano van desde Arica a Puerto Montt. Al ser montos muy pequeños que oscilan entre $28 y $100 mil pesos, las causas se archivan y no son investigadas.