RN requiere a Mejor Niñez que transparente la cifra de menores abandonados en centros de salud: “Es peor que antes”

Mediante un oficio, enviado a Victoria Becerra, actual directora del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, tres diputadas de Renovación Nacional pidieron que se transparentaran las cifras de menores abandonados en centros de salud.

Fue tras un reportaje que reveló esta semana la compleja situación que enfrentan los niños que quedan abandonados en los hospitales, a la espera de un cupo en alguna residencia del servicio, que las parlamentarias Camila Flores, Sofía Cid y Carla Morales alertaron ante la poca capacidad del órgano público para reubicar a los menores, que tras ser dados de alta deben continuar en estos recintos.

Las críticas por menores abandonados

El oficio, que también incluye al Subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, busca datos precisos y oficiales del programa Mejor Niñez respecto del número de menores abandonados en centros de salud, así como también la existencia de protocolos o medidas aplicadas a estos casos.

“A todas las falencias que tiene el servicio de Mejor Niñez, ahora también se evidencia la problemática de varios niños y adolescentes que se encuentran en hospitales tras haber sido dados de alta, porque el servicio no es capaz de reubicarlos en alguna residencia o familia de acogida”, indicó Morales, quien puso el énfasis en la gravedad de estos casos.

“Esto es sumamente grave, porque estamos hablando de menores que quedan a cargo del Estado, el cual en lugar de protegerlos está vulnerando sus derechos”, dijo.

No hubo un cambio real en el sistema, solo fue un cambio de nombre, pero la institución sigue siendo la misma y teniendo los mismos problemas — Camila Flores

En la misma línea, Flores sostuvo que “esto evidencia la grave crisis que tiene el Servicio de Protección a la Niñez y Adolescencia, que en vez de resguardar a estos menores en condición de vulnerabilidad, los está dejando a su suerte y no se hacen cargo de hacer realmente su trabajo”.

“Esto nos demuestra nuevamente que no hubo un cambio real en el sistema, sino que solo fue un cambio de nombre, pero la institución sigue siendo la misma y teniendo los mismos problemas”, agregó.

El Estado está obligado a intervenir y hacerse cargo. Sobre todo este Gobierno, que dice estar preocupado por los niños — Sofía Cid

“Finalmente, son los funcionarios que trabajan en los hospitales, el personal de salud, quienes les terminan comprando sus cosas y cubriendo sus necesidades a estos pequeños. Pero a ellos, a estos privados, no les corresponde hacerse cargo, le corresponde al Estado. El servicio de Mejor Niñez no tiene nada, todo lo contrario, es un servicio que está funcionando pésimo y esto es una muestra más de eso, pero las deficiencias que tiene esta institución son variadas y no se hace nada por tratar de mejorar”, cuestionó.

“Esta dolorosa situación de niños abandonados en recintos de salud es terrible y duele en el alma”, apuntó, por su parte, la diputada Cid, quien indicó que “cuesta entender cómo una familia puede llegar a eso”.

“El Estado está obligado a intervenir y hacerse cargo. Sobre todo este Gobierno, que dice estar preocupado por los niños, pero en la práctica, vemos que la situación de los niños y adolescentes más vulnerables de nuestro país es peor que antes”, cerró.