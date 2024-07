Diputada Marlene Pérez emplaza al Mineduc y a Junaeb por retraso en entrega de útiles escolares: “Es impresentable”

La diputada Marlene Pérez, en conjunto a la bancada de la UDI, anunciaron que solicitarán la creación de una comisión investigadora a raíz de las graves irregularidades detectadas en el servicio de alimentación a cargo de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), como también por los extensos retrasos en la entrega de útiles escolares.

Al respecto, los parlamentarios reaccionaron a un preinforme emitido por la Contraloría General de la República, en el que se detectaron una serie de irregularidades en el marco de las modificaciones de contratos que realizó el organismo durante el 2022, las que no fueron sometidas a toma de razón y que -según distintas estimaciones- habrían generado un perjuicio de entre $12 y $16 mil millones.

Pero además, durante las últimas horas también se dio a conocer que la Junaeb aún no ha entregado los kits de útiles escolares comprometidos para este año -salvo en la Región de Valparaíso producto de los incendios del verano-, pese a que en casi todo el país ya terminó el primer semestre escolar.

“A mí me parece que cuando se trata de niños, cuando se trata de alimentación, cuando se trata de útiles escolares, entendiendo que estamos ya en el segundo semestre, me parece que es una responsabilidad tremenda y esto se debe investigar porque no podemos pasar por sobre nuestros niños. La Junaeb no puede decir que se retrasó la entrega de kits producto de un problema interno que ellos tuvieron. Acá los niños nunca se deben ver perjudicados”, comentó la diputada Marlene Pérez.

Sobre esta acción, Pérez detalló que “vamos a defender con mucha fuerza que los niños reciban estos útiles porque me parece impresentable, insisto, que estemos en el segundo semestre del año y que ellos no reciban estos útiles pensando que son además los niños más vulnerables de nuestro país. Y, además, insistir en que creo que amerita una comisión investigadora cuando estamos hablando de 16.000 millones de pesos que hoy día la propia Contraloría manifestó que están desaparecidos”.

Para ello, la Bancada UDI presentará durante los próximos días la solicitud para crear una comisión investigadora en la Cámara Baja, por lo que llamaron al resto de los parlamentarios -de todos los sectores políticos- a respaldar dicha acción, asegurando que “sin perjuicio de la investigación que ya está llevando a cabo la Contraloría, es indispensable que en el Congreso podamos determinar todas y cada una de las responsabilidades políticas que podrían recaer en las autoridades de gobierno”.