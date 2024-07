¿Quién es Héctor Aladino, “El poroto”?: El líder narco que está vinculado a la concejala de Lo Espejo

Durante esta jornada, se dio a conocer que Héctor Aladino, conocido en Lo Espejo como “El Poroto” y actualmente un líder narco, tiene un vínculo con la Concejala Carolina Mena.

PUBLICIDAD

Según la información publicada por T13, Héctor Aladino Cárdenas Venegas es director técnico de grupo de fútbol amateur de su comuna, Juventud Varsovia. Sin embargo, este no sería lo único a lo que se dedicaria “El Poroto” puesto que dada la investigación de la Policía de Investigaciones (PDI) también posee varios negocios ilegales vinculados al narcotráfico.

Botillería “Jalisco” y carnicería “Victoria” son los negocios que manejería el acusado, quien es descrito por un testigo como “respetado narcotraficante. Que tiene sicarios, que tiene perros (soldados). Y por la lógica que se da hoy en día, los cabros con tal de andar con una cadena, con un par de zapatillas, ‘enfierrados’ (con pistolas), lo van a hacer po’, si no tiene ninguna expectativa”.

En la actualidad, existen dos causas abiertas en su contra en la Fiscalía Metropolitana Sur por tráfico de drogas y homicidio.

El vínculo con la concejala

El equipo de Reportajes T13 pudo investigar los vínculos que existen entre la concejal Carolina Mena con este hombre, quien tiene cerca de 30 sujetos bajó su mando y cuatro de ellos estuvieron bajo la lupa luego de atacar a un detective de la PDI que investigaba un suicidio en la población José María Caro.

La representante comunal no mantiene propiedades ni vehículos a su nombre y actualmente arrienda una vivienda en la población José María Caro. No obstante, y tras una investigación, se pudo verificar en el Servicio de Impuestos Internos que la vivienda que habita la mujer pertenece a Héctor Aladino Cárdenas.

“La penetración del crimen organizado en las esferas de autoridades se guía por los mandos medios, son autoridades que no tienen gran poder pero si influyan en la toma de decisiones vecinales y/o comunales, o bien, de origen social”, explica Luis Toledo, del Centro Seguridad Pública USS.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo la concejala?

Por su parte, Mena aseguró que “no tenía idea” de que el dueño de su actual hogar tenía una condena por la Ley 20.000. Asimismo, enfatizó en que “no lo voy a dejar de saludar porque soy política, porque antes que todo yo soy vecina”.

De hecho, en el noticiario de Canal 13 mostraron imágenes de Héctor y Carolina compartiendo en asados y diferentes actividades.

“Después yo supe que era Héctor, pero para mí no tiene alguna relevancia o algo”, sostuvo la concejala.

De hecho, la autoridad comentó que “yo no he cometido ningún delito, no trafico, no he matado a nadie. Pregúntele a todos los vecinos qué opinan de mí”, cerró.

Ahora, y luego de que se diera a conocer esta particular situación, el Partido Demócratas suspendió la militancia de Carolina Mena y quitó el apoyo a la reelección.